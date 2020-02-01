به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از عقد قرارداد با باشگاه آنتورپ بلژیک، فرصت دوماهه برای حضور در تست‌های پزشکی این تیم بلژیکی را دارد تا در صورت موفقیت در این تست‌ها باقیمانده مبلغ رضایتنامه وی به باشگاه پرسپولیس واریز شود.

باشگاه آنتورپ بلژیک مبلغ ۱۵۰ هزار دلار از ۷۰۰ هزار دلار مبلغ رضایتنامه دروازه‌بان سرخ‌ها را پرداخت کرده و طبق توافقی که با بیرانوند و پرسپولیس داشته باید ۲۰۰ هزار دلار را پس از حضور بیرانوند در بلژیک بابت تست‌های پزشکی و ۳۵۰ هزار دلار باقیمانده را نیز اواخر خردادماه سال آینده بپردازد.

از این رو بیرانوند برای سفر به بلژیک منتظر اجازه یحیی گل محمدی است اما بازی‌های فشرده پرسپولیس در لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی سبب شد تا سرمربی پرسپولیس تاکنون نتواند تاریخ دقیقی را برای این موضوع در نظر بگیرد.

به نظر می‌رسد کادر فنی پرسپولیس با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای این تیم در دو ماه آینده باید قید حضور دروازه بان ملی پوش خود برای یک بازی را بزند تا بیرانوند بتواند با سفر به بلژیک در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت کند.