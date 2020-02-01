غلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف در چهارمحال و بختیاری پنج مصدوم برجای گذاشت، اظهار داشت: این حادثه در پی برخورد سواری پیکان و خودروی سمند در
محورفارسان - کوهرنگ رخ داده است.
وی بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط اورژانس با دو آمبولانس به بیمارستان فارسان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:
تصادف در چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم برجای گذاشت
شهرکرد- رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: تصادف در چهارمحال و بختیاری پنج مصدوم برجای گذاشت.
غلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف در چهارمحال و بختیاری پنج مصدوم برجای گذاشت، اظهار داشت: این حادثه در پی برخورد سواری پیکان و خودروی سمند در
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