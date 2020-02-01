تصادف در چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم برجای گذاشت

غلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف در چهارمحال و بختیاری پنج مصدوم برجای گذاشت، اظهار داشت: این حادثه در پی برخورد سواری پیکان و خودروی سمند در

محورفارسان - کوهرنگ رخ داده است.



وی بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط اورژانس با دو آمبولانس به بیمارستان فارسان منتقل شدند.