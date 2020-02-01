  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۸

با همه‌گیر شدن کرونا؛

هواپیمایی ملی استرالیا پروازها به چین را لغو کرد

هواپیمایی ملی استرالیا پروازها به چین را لغو کرد

انتشار سریع ویروس کرونا و هشدار برخی کشورها برای سفر به چین، هواپیمایی ملی استرالیا را به لغو پروازها به مقصد شانگهای و پکن واداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کانتاس ایرلاین» هواپیمایی ملی استرالیا از تاریخ ۹ فوریه لغایت ۲۹ مارس (۲۰ بهمن تا ۱۰ فروردین) پروازهای مستقیم به چین را لغو کرد.

این پروازها از سیدنی به مرکز ۲ شهر مهم چین یعنی شانگهای و پکن انجام می‌شود.

این تصمیم در واکنش به شیوع ویروس کرونا، بعد از آن اتخاذ شد که کشورهای آمریکا و سنگاپور برای افرادی که به چین سفر داشته‌اند؛ محدودیت ورود به خاک خود را وضع کردند.

ایرلاین‌های آمریکایی نیز از دیروز جمعه لغایت ۲۷ مارس (۸ فروردین) پروازهای خود به شانگهای و پکن را لغو کردند.

گفتنی است شمار قربانیان ویروس کرونا به ۲۵۹ نفر رسیده است.

طبق اعلام دولت پکن، تاکنون مجموعاً حدود ۱۲ هزار نفر به این ویروس مبتلا شده اند.

کد مطلب 4840668
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها