هواپیمایی ملی استرالیا پروازها به چین را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کانتاس ایرلاین» هواپیمایی ملی استرالیا از تاریخ ۹ فوریه لغایت ۲۹ مارس (۲۰ بهمن تا ۱۰ فروردین) پروازهای مستقیم به چین را لغو کرد.

این پروازها از سیدنی به مرکز ۲ شهر مهم چین یعنی شانگهای و پکن انجام می‌شود.

این تصمیم در واکنش به شیوع ویروس کرونا، بعد از آن اتخاذ شد که کشورهای آمریکا و سنگاپور برای افرادی که به چین سفر داشته‌اند؛ محدودیت ورود به خاک خود را وضع کردند.

ایرلاین‌های آمریکایی نیز از دیروز جمعه لغایت ۲۷ مارس (۸ فروردین) پروازهای خود به شانگهای و پکن را لغو کردند.

گفتنی است شمار قربانیان ویروس کرونا به ۲۵۹ نفر رسیده است.

طبق اعلام دولت پکن، تاکنون مجموعاً حدود ۱۲ هزار نفر به این ویروس مبتلا شده اند.