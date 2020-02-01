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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۵

معاون عملیات سازمان امداد و نجات خبر داد

واژگونی تیبا ۷ نفر را مصدوم کرد/ انتقال ۳ مصدوم توسط هلال احمر

واژگونی تیبا ۷ نفر را مصدوم کرد/ انتقال ۳ مصدوم توسط هلال احمر

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امدادرسانی به ۷ مصدوم حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در کیلومتر ۲۵ جاده خوی – ماکو در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سجادی گفت: ساعت ۳ و ۸ دقیقه امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا با ۷ سرنشین در کیلومتر ۲۵ جاده خوی – ماکو در استان آذربایجان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام شد. بلافاصله یک تیم ۵ نفره از نجاتگران جمعیت هلال احمر برای کمک به مصدومان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این تصادف هر ۷ سرنشین خودروی تیبا مصدوم شدند که ۴ نفر از مصدومان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و ۳ مصدوم دیگر پس از انجام اقداماتی همچون تثبیت، بستن کلار، بانداژ، پانسمان و اکسیژن تراپی توسط نیروهای هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 4840932

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