پیروزی جندی شاپور دزفول و شکست نماسازان آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم مرحله نخست مسابقات فوتسال دسته اول باشگاههای کشور عصر دیروز برگزار شد که تیم جندیشاپور دزفول با حساب ۵ بر ۲ مقابل میزبان خود تیم پاس تهران به برتری دست یافت و با ۲۴ امتیاز در مکان ششم جدول ردهبندی گروه نخست رقابتها باقی ماند.
تیم نفت امیدیه مقابل میزبان خود تیم هیئت فوتبال کرمانشاه به تساوی ۴ بر ۴ رضایت داد و با ۳۰ امتیاز پس از تیم فولاد سیرجان ایرانیان در مکان دوم جدول ردهبندی گروه نخست رقابتها باقی ماند.
تیم نماسازان آبادان نیز در ادامه نتایج ضعیف خود با حساب چهار بر یک مغلوب میزبان خود شهرداری ساوه شد و در قعر جدول ردهبندی گروه دوم مسابقات باقی ماند.
در هفته بیستم مرحله نخست مسابقات فوتسال دسته اول باشگاههای کشور تیمهای جندیشاپور دزفول و نفت امیدیه هفدهم بهمن به مصاف تیمهای مقاومت تهران و هیئت فوتبال کرمانشاه میروند و تیم نماسازان آبادان در این هفته با قرعه استراحت روبهرو شده است.
به گزارش خبرنگار مهر؛ مرحله نخست مسابقات فوتسال دسته اول باشگاههای کشور با حضور ۲۱ تیم در دو گروه در حال برگزاری است.
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