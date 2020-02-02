کشف کالای قاچاق در ملایر/۴ سارق در رزن دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان؛ فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی مستقر در ایست و بازرسی حرم آباد شهرستان ملایر، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۲ دستگاه ظرفشویی و ۲ دستگاه تلویزیون کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیری ۴ سارق در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۴ سارق در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان رزن، پیگیری موضوع در دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ علی زنگنه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، ۲ سارق اماکن خصوصی را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ زنگنه ادامه داد: همچنین در عملیات دیگری، ۲ سارق سیم و کابل برق توسط مأموران انتظامی پاسگاه سورتجین دستگیر و مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی از متهمان کشف شد.

وی با اشاره به کشف ۳ فقره سرقت با دستگیری این سارقان، عنوان کرد: هر ۴ متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف البسه قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲ هزار و ۵۲۰ ثوب البسه خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کالا قصد دارند مقادیری کالای قاچاق را از بنادر جنوبی کشور به همدان منتقل کنند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی در محورهای منتهی به همدان، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که دارای شیشه‌های دودی بود در این خصوص شناسایی و متوقف شد.

سردار کامرانی صالح ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد، خودور حامل البسه قاچاق است که راننده برای مخفی کردن، آنها با چادر مشکی پوشانده بود که پس از تخلیه و شمارش، ۲ هزار و۵۲۰ ثوب البسه زنانه کشف شد و پرونده متهم در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده، گفت: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می‌زند که از تمام مردم تقاضا می‌شود، هرگونه اخبار در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.