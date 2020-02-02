به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، حمل و نقل برخی رایانه‌های سنگین و حجیم اپل مانند آی مک و مک پرو برای تعمیر چندان ساده نیست. از همین رو اپل اعلام کرده که در برخی شهرهای آمریکا خدمات تعمیر در محل ارائه می‌دهد.

ازجمله شهرهایی که این خدمات اپل در آنها ارائه می‌شود می‌توان به شیکاگو، دالاس، هوستون، لس‌آنجلس، نیویورک و سان فرانسیسکو اشاره کرد. اپل برای ارائه خدمات تعمیر در محل قراردادی را با یک شرکت پیمانکار منعقد کرده و علاقمندان می‌توانند با پرداخت یک هزینه اولیه و در نهایت هزینه تعمیر از خدمات مذکور بهره مند شوند.

خدمات تعمیر در محل اپل قبلاً تنها برای برخی شرکت‌های تجاری در چند زمینه محدود ارائه می‌شد. به عنوان مثال این تعمیرات در مورد گوشی اپل تنها محدود به تعویض باطری بود. اما حالا حوزه‌های مختلف و متنوعی را برای عموم مردم در بر می‌گیرد. زمان دقیق ارائه این خدمات هنوز اعلام نشده است.