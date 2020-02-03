۶۹۱ میلیارد ریال پروژه توسعه ارتباطات در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بهی بعد از ظهر دوشنبه در شورای مدیران تابعه وزارت با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: این وزارت با هدف ایجاد، توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در استان پروژه‌های زیادی در دست اقدام دارد.

وی با اشاره به دو پروژه مهم در این حوزه، بیان کرد: در حوزه ارتباطات روستایی در حال حاضر ۲۲۸ کیلومتر فیبر نوری در استان در دست اجرا داریم که با ایجاد آن کیفیت ارتباطی در روستاها تقویت می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۸۵ سایت تلفن همراه روستایی و ۱۰۱ ارتقا سایت در روستاها در دست اجرا است که با تحقق آن دسترسی روستاییان به شبکه ارتباطی بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به بهره برداری از ۶۹۱ میلیارد ریال پروژه توسعه ارتباطات در استان، عنوان داشت: این پروژه‌ها شامل ارتقا ۱۲ سایت تلفن همراه به تکنولوژی نسل سه و چهار و راه اندازی سه سایت جدید تلفن همراه است.

وی، افزایش پوشش تلفن همراه در ۳۸ روستا، اجرای ۷۹ کیلومتر فیبر نوری، توسعه شبکه دسترسی مشترکین ثابت استان و توسعه ظرفیت انتقال به میزان ۲ گیگا بایت بر ثانیه را از دیگر پروژه‌های افتتاحی عنوان کرد.