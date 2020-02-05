دعوای بچه گانه رهبران آمریکا در مقابل دوربین ها

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل؛ شب گذشته کنگره آمریکا میزبان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، برای انجام سخنرانی سالانه بود اما اختلافات شدید میان ترامپ و رهبران دموکرات کنگره که از ابتدای آغاز سخنرانی بر این مراسم سایه انداخته بود در نهایت با پاره شدن متن سخنرانی رئیس جمهور از سوی «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خاتمه یافت.

پلوسی که همچون سایر زنان دموکرات عضو کنگره آمریکا لباسی سفید رنگ در اعتراض به رفتارها و سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ پوشیده بود، به محض پایان یافتن سخنرانی او و در حالی که ترامپ هنوز جایگاه را ترک نکرده بود، متن سخنرانی وی را به صورتی که کاملاً برای همه قابل مشاهده باشد، پاره کرد و آن را به روی میز انداخت.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار عکسی از خود که به سمت ترامپ دست دراز کرده بود اما او آن را نادیده گرفت، نوشت: دموکرات‌ها در راه انجام وظیفه، همواره دست دوستی خود را دراز می‌کنند تا برای اداره امور به زمینه‌های مشترک برسند.

نانسی پلوسی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که چرا متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد پاسخ داد: چون با درنظر گرفتن دیگر گزینه‌ها, این مؤدبانه ترین کار بود.

در طول سخنرانی در حالی که جمهوریخواهان تلاش داشتند، سخنان ترامپ را پررنگ و مهم جلوه دهند و تشویق‌های ایستاده متعددی انجام دادند، رئیس مجلس نمایندگان به همراه سایر دموکرات‌ها واکنشی سرد نشان می‌دادند و از جایشان بلند نمی‌شدند.

برخی از آنها خود را به خواندن مطالبی دیگر سرگرم کرده بودند و حتی هنوز ترامپ در صحن حضور داشت که دموکرات‌ها نشست را ترک کردند.

یادآور می‌شود به دلیل پیگیری طرح استیضاح ترامپ از سوی دموکرات‌ها، تنش‌های زیادی میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان آمریکا وجود دارد.