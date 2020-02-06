انقلاب اسلامی از نظر اجتماعی، فرهنگی و دینی ما را زنده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه شورای علمی سومین همایش ملی سواد رسانهای و اطلاعاتی سه شنبه ۱۵ بهمنماه، با حضور سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، از پوستر فراخوان این همایش رونمایی شد.
عاملی در این جلسه طی سخنانی با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: این روزها باید بیشتر به نعمت الهی انقلاب اسلامی فکر کنیم و خداوند را به خاطر این نعمت شاکر و سپاسگزار باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری نقش شهیدان در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ادامه داد: همه باید از شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و… سپاسگزار باشیم چون به این شهدا مدیون هستیم.
عاملی گفت: اینکه حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای بر اسلام انقلابی تاکید میکنند ریشه در تعالیم قرآنی دارد: اِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا … الله گفتن و بر راه خدا پایدار بودن مستلزم مقاومت و توجه به تعالیم مقاومت اسلامی است. باید مسیر عمل صالح را گسترده کرد، در واقع باید بر گسترش عمل صالح مقاومت کرد.
انقلاب اسلامی حرکتی خلاف جریان رایج سیاسی و فرهنگی غرب است
وی افزود: انقلاب اسلامی حرکتی خلاف جریان رایج سیاسی و فرهنگی غرب است و در حالی که بسیاری از متفکران و از جمله آنتونی گیدنز عصر انقلاب دینی را پایان یافته تصور میکردند؛ در عصر سیطره و تسلط سکولاریسم یک انقلاب دینی به پیروزی رسید و جهان را متحول کرد. در آن زمان عوامل اقتصادی و دموکراسی خواهی را عامل انقلاب تلقی میکردند ولی انقلاب اسلامی با مطالبه الهی و دینی ظهور پیدا کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری همایش سواد رسانهای و اطلاعاتی گفت: حرکتهای علمی از این دست هرچه خود جوش تر باشد موفق تر است و به همین دلیل باید اتکاء به منابع دولتی در این زمینه کاهش یابد.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به رشتههای علمی جدید که حاصل پیشرفتهای فناوری و ارتباط این پیشرفتها با حوزه فرهنگ است، توجه خوبی دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاستهای علمی و فرهنگی گفت: رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که ایدهها در قالب لوایح باید از جانب دستگاههای ذی نفع و نهادهای مردم نهاد برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شوند.
سبکهای سنتی و قدیمی حکمرانی؛ دیگر توانایی اداره جامعه را ندارند
وی افزود: حوزه فناوریهای نو یک حوزه بسیار مهم است و چون بر اثر این فناوریها ما با یک انتقال بزرگ اجتماعی مواجه شده ایم و به همین علت دیگر روشهای سنتی و قدیمی حکمرانی توانایی اداره جامعه را ندارند.
عاملی با اشاره به مفهوم جغرافیای فرهنگی ادامه داد: واقعیت این است که جغرافیای فرهنگی تغییر کرده است و امروز همه میدانند که فرهنگ یک جامعه توسط دولت و جامعه در حوزه جغرافیایی آن جامعه به تنهایی ساخته نمیشود بلکه با توجه به ارتباطات همزمان و یکپارچه متغیرهای و مؤلفههای زیادی در فرهنگ تأثیرگذار هستند که خارج از جغرافیا قرار دارند و در واقع مداخلات فرامحلی فرهنگی زیاد شده است.
عاملی افزود: بر اساس تحول در حوزه فنآوری های جدید؛ بسیاری از رشتههای علمی دچار تغییر و تحول جدی شده اند و میتوان گفت هوش مصنوعی مفاهیم زیادی و از جمله مفهوم حکمرانی را تغییر داده است.
طرح موضوع سواد رسانهای و مجازی، از یک تحول بنیادین در علوم خبر میدهد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین امروز با یک عرصه بزرگ در محیط دیجیتال مواجه هستیم و طرح موضوع سواد رسانهای و مجازی در واقع از یک تحول بنیادین در علوم خبر میدهد.
وی با اشاره به اهمیت کار علمی در این زمینه گفت: بنا بر این انجمن علمی سواد رسانهای یک انجمن مهم و مادر علمی است که میتواند کارکردهای زیادی داشته باشد.
عاملی افزود: موضوع سواد رسانهای از ابعاد مختلف قابل دسته بندی است و با توجه به تأثیرات فضای مجازی در زندگی ما، این فضا یک فضای حقیقی و واقعی است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به حوزههای سهگانه سواد شامل سواد عمومی، سواد خصوصی و سواد اختصاصی ادامه داد: سواد اختصاصی جامعه ایران سواد متناسب با عرصه دینی و اسلامی است.
وی گفت: سواد تخصصی دایره بزرگتری دارد و به حوزههای تخصصی حوزه و رشتههای مختلف مربوط میشود و به همین دلیل متأثر از فناوریهای جدید است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مفهوم صنعت ۴ نیز افزود: صنعت ۴ صنعت فیزیکال سایبرنتیک است و امروز در صنایع کشورمان این صنعت جای خود را باز کرده است. موضوع "کار از راه دور" یکی دیگر از ثمرات صنعت ۴ است.
وی افزود: هم اکنون در حوزه پزشکی ۲۴ حوزه کار از مسیر دور مطرح شده که شامل جراحی از دور، پرستاری از دور و… است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تجربه کشور کره جنوبی در این زمینه گفت: در این کشور در طول یک بازه زمانی مشخص، مراجعه مردم به ادارات دولتی صفر شد و به این دلیل فساد اداری نیز به همین نسبت در ادارات کره جنوبی کاهش یافت.
بشیر رئیس سومین همایش سواد رسانهای و اطلاعاتی اظهار کرد: امسال با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال تحول مثبتی در بحث راه اندازی همایش سواد رسانهای ایجاد و این امر به دانشگاه امام صادق (ع) شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: برخی تحولات اجتماعی اهمیت سواد رسانهای را به ما گوشزد میکنند و برای شناخت این تحولات که رسانهها در آن نقش فراوانی دارند، باید به موضع سواد رسانهای تسلط داشته باشیم.
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