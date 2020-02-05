«همایون» کنسرت«رهایی» را برگزار می کند/ در انتظار انتشار یک آلبوم

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «همایون» به سرپرستی مهران مهرنیا ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ بهمن تازه ترین کنسرت خود را در حالی در موسسه فرهنگی هنری «الف» برگزار می کند که آلبوم «رهایی» این مجموعه نیز به زودی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

مهران مهرنیا، سپیده جندقی، اردوان عابدی پور، آرش سیاه چشم، امید ثمری و همایون مهرنیا گروه نوازندگان کنسرت «رهایی» را تشکیل می دهند.

مهران مهرنیا که طی سال های اخیر فعالیت های متعددی در عرصه آهنگسازی و تولید آلبوم داشته این روزها مراحل پایانی ضبط تازه ترین آلبومش با نام اولیه «رهایی» به خوانندگی میر مسعود مدنی را پشت سر می گذارد. مسعود مدنی خواننده جوان و از شاگردان مهدی مبتقا، مظفر شفیعی وحمید رضا نوربخش است که بیش از ۱۵ سال سابقه آواز خوانی دارد.

به گفته این آهنگساز، آلبوم «رهایی» در فرم ارکستر تولد شده که یک ارکستر ترکیب سازهایی است که تار و پیانو و ویلن نقش اصلی را دارند و ترکیب دیگر با محوریت گروه نوازی سه تار خواهد بود.

مهرنیا افزود: ۲ قطعه آهنگسازی بر روی اشعار مولانا انجام داده که در سوابق کاری من دربرگیرنده فضای جدیدی است.این آلبوم پس از پایان مراحل ضبط و میکس و مستر روانه بازار نشر خواهد شد.