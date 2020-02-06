«چشمان سفید» مستندی برای معرفی جزیره هرمز

حامد قصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اینکه زادگاهم اصفهان است و همواره دغدغه شهر اصفهان را دارم و سالهاست بر روی موسیقی نواحی ایران کار می کنم که امیدوارم روزی به صورت کتاب دربیاید، اما در مستند «چشمان سفید» سعی کردم چارچوب ها بشکنم و از فضای نوستالژی و سحر اصفهان رها شوم و با سفر به جزیره هرمز این مستند را بسازم.

وی با اشاره به اینکه به مدت سه سال و با چندین سفر به جزیره هرمز، این مستند تهیه شد، تصریح کرد: مستند «چشمان سفید» در ۳۵ دقیقه شامل ۸ سکانس درباره زندگی «عباس ابافت» جفتی نواز نابینای جزیره هرمز است.

نویسنده و کارگردان مستند «چشمان سفید» ابراز داشت: در این مستند سعی کردم با رویکردی تجربی و ساختارشکنانه از فضای اصفهان خارج شوم و بدون هیچ پژوهش قبلی، با شخصیت اصلی مستند زندگی کنم و با پرسش هایم روایتگر زندگی او در جزیره ای با بومیانی امن و مهربان باشم.

وی افزود: مستند «چشمان سفید» به پیرمردی هفتادساله می پردازد که در هفت سالگی نابینا شد و در تمام عمرش بر روی پای خود ایستاده و صیادی هم می کرده است.

قصری با اشاره به روایتی که از مرغان ماهیخواری که خوردن ماهی های خاردار که برای انسان مضر است را به نوع های دیگر ترجیح می دهند تا فراوانی ماهی ها برای صیادان برقرار بماند، گفت: اگر دقیق شویم همین درس بزرگی است که گاهی یک مرغ ماهیخوار می تواند به ما درس انسانیت دهد و این مرغ ماهیخوار ویژه جزیره هرمز است.

وی با بیان اینکه در مستند «چشمان سفید» سعی شده تا با به تصویرکشیدن دیوارنگاری ها و خاک سرخ جزیره هرمز بر اهمیت گردشگری درعوض فروش مواد خام این جزیره تاکید شود، گفت: این مستند صمیمی است، گفتار و متن ندارد و اگر با دیدن این مستند گردشگران برای دیدن «عباس ابافت» و دیگر بومیان رونقی به جزیره هرمز بدهند کار خودم را انجام دادم.

نویسنده و کارگردان مستند «چشمان سفید» با تاکید بر اینکه موسیقی «ابافت» شفابخش نیست بلکه آرامش بخش است، بیان داشت: همواره در مستندهایم سعی کردم جستجوگر مفاهیم «زندگی»، «عشق» و «مرگ» باشم و این سه مفهوم در زیرلایه های آثارم مشهود است و دنبال می کنم. همین سه مفهوم در آخر مرا به «امید» می رساند.

وی افزود: مستند «چشمان سفید» مستندی رنگی و زیرلایه دار است. با اینکه چند سال گذشته برای «عباس ابافت» در اصفهان کنسرت نواحی برگزار شد و حتی آلبومی از جفت زنی اش هم تولید کرده است اما در این فیلم سعی شده بدون واسطه «ابافت» به عنوان نمونه ای از بومیان جزیره هرمز در روند غیرخطی راوی زندگی ساده اش باشد.

گفتنی است مستند «چشمان سیاه» (پرتره ای از عباس ابافت؛ جفتی نواز جزیره هرمز) اثر حامد قصری با تصویربرداری احمد تاج الدین و تدوین محمدجواد حسنی در روز جمعه در کافه ایستگاه اکران می شود. این مستندساز و روزنامه نگار اصفهانی ساخت مستند های «تاریخ اجتماعی عکاسی در اصفهان»، «آقای نویسنده زنده است» روایتی از زندگی و آثار بهرام صادقی، «هالیوود اصفهان» و «چمدان خانه من است» و … را در کارنامه حرفه ای خود دارد.