جهش سهام آسیا با کاهش وحشت از ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز پنجشنبه، به دنبال انتشار گزارشاتی در مورد کشف دارویی مؤثر برای بهبود ابتلاء به کرونا، امیدواری ایجاد شده در سرمایهگذاران باعث شد تا بازار سهام آسیا تقویت شود. هرچند سازمان سلامت جهانی اعلام کرد تأثیر این دارو بر معالجه کرونا تأیید نشده است.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن ۰.۸۴ درصد بالا آمد و نیکی ژاپن ۲.۰۷ درصد جهش کرد.
در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۹۹ درصد رشد کرد و هانگسنگ هنگکنگ ۱.۷۸ درصد جهش کرد.
ایاساکس استرالیا ۰.۹ درصد بالا آمد و کوسپی کرهجنوبی با جهش بزرگ ۱.۹۲ درصدی همراه شد.
در بازار ارز، خوشبینی در مورد وضعیت ویروس کرونا باعث شد تا نرخ دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تا ۱۰۹.۸۶ واحد تقویت شود.
یوآن چین هم نرخ برابری خود با دلار را بهبود بخشید و دوباره به پایین ۷ واحد رسید. یوآن در بازارهای خارجی در نرخ برابری ۶.۹۶۹۹ واحد معامله شد.
نظر شما