خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: حشمت الله کشیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص پیدا شدن لاشه یک لینکس ماده تلف شده در استان البرز، اظهار کرد: متأسفانه این جانور که از خانواده گربه سانان است بر اثر تصادف با خودروهای عبوری در محدوده روستای آغشت شهرستان ساوجبلاغ تلف شده است.

وی در ادامه افزود: یکی از دوستداران محیط زیست با لاشه بی جان این لینکس روبرو شده و آن را به اداره محیط زیست ساوجبلاغ تحویل داده است.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: در ادامه با هماهنگی انجام شده توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست البرز، لاشه این لینکس تلف شده به سازمان محیط زیست کشور ارسال شد تا بررسی دقیق‌تر بر روی لاشه این جانور صورت گیرد و بعد از اعلام نظر سازمان در این خصوص اطلاعات تکمیلی را ارائه خواهیم کرد.

کشیری در ادامه عنوان کرد: سن این لینکس ماده تلف شده حدود یک سال و نیم تخمین زده می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه لینکس ماده از منطقه حفاظت شده محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ خارج شده بود که با خودروهای عبوری برخورد کرده است، گفت: احتمال دارد این جانور به دلایلی از جمله گرسنگی به منطقه مسکونی نزدیک شده باشد و یا اینکه حیوان، خود زیستگاهش را تغییر داده باشد، در این مورد باید بررسی‌های دقیق‌تر انجام شود.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: بعد از انقراض ببر مازندران و شیری که در جنوب ایران زندگی می‌کرد، اکنون هشت گونه از گربه سانان را در کشور داریم از جمله پلنگ، یوزپلنگ، گربه شنی، گربه پالاس، سیاه گوش، لینکس، گربه وحشی و گربه جنگلی است که باید حمایت بیشتری از این گونه‌های جانوری در برابر عوامل تهدیدی زیستی شأن شود.

کشیری اشاره کرد: عوامل تهدید گربه سانان تخریب زیستگاه، ناامنی‌های منطقه، شکار، کاهش طعمه و یا تصادفات جاده‌ای است.

وی با بیان اینکه لینکس از نظر ظاهری شباهت زیادی به سیاهگوش دارد اما جثه آن کوچک‌تر است، گفت: لینکس به عنوان غذا جانداران کوچک و یا کوتاه مانند خرگوش صحرایی، موش و یا پرندگان را انتخاب می‌کند.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه خانواده گربه سانان تک حرکت می‌کنند و قلمرو طلب هستند، گفت: حیوان دیگری نباید در قلمرو و مسیری که آنها حرکت می‌کنند وارد شود.

کشیری همچنین گفت: لینکس ها از نظر ظاهری با سیاهگوش ها و پلنگ‌ها وجه تشابهاتی دارند، تیز گوشی و یا دم کوتاه از مشخصات ظاهری لینکس است.