اسپارتاکوس هالیوود درگذشت/ وداع با کرک داگلاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کرک داگلاس بازیگر مشهور سینمای هالیوود که یکی از بازیگران دوران طلایی سینمای آمریکا بود، در ۱۰۳ سالگی و در شهر لس آنجلس درگذشت.

وی با ایفای نقش در فیلم های «قهرمان» ۱۹۴۹، «بد و زیبا» ۱۹۵۲ و «شور زندگی» ۱۹۵۶، سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در سال ۱۹۹۶ جایزه اسکار افتخار یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد.

ایفای نقش «اسپارتاکوس» توسط کرک داگلاس یکی از به یادماندنی ترین بازی های در عرصه سینماست.

مایکل داگلاس فرزند کرک داگلاس در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

«برای من و برادرانم بسیار تأسف برانگیز است که اعلام کنیم کرک داگلاس امروز و در سن ۱۰۳، ما را ترک کرد. برای دنیا او یک افسانه بود؛ بازیگری از دوران طلایی فیلم های سینمایی که به خوبی در دوران طلایی خود زندگی کرد.»

استیون اسپیلبرگ کارگردان سینمای هالیوود هم در پی درگذشت کرک داگلاس، گفت: «کرک کاریزمای خود به عنوان ستاره سینما را تا پایان عمر شگفت انگیز خود حفظ کرد و من افتخار می کنم که بخش ناچیزی از ۴۵ سال آخر عمر او بودم.»

کرک داگلاس تا سال ۲۰۰۴ در ۸۰ فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته بود.