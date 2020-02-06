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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴

با میزبانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر؛

ششمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور آغاز شد

ششمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور آغاز شد

شوشتر- سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر از آغاز ششمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور به میزبانی این دانشکده و با حضور ۳۴۲ پژوهشگر و شرکت‌کننده کشوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کلانتر صبح امروز در مراسم افتتاح این کنگره دانشجویی پژوهشی که با حضور پژوهشگرانی از سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: ۵۷۷ مقاله در محورهای سالمندان، اخلاق در پژوهش، پرستاری و مامایی، علوم اعصاب و روان، علوم بهداشتی و تغذیه، سم‌شناسی و داروشناسی، ژنتیک و سلول‌های بنیادی، بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و رادیولوژی در پزشکی بررسی می‌شود.

وی افزود: محور ویژه ششمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور «آلودگی‌های زیست محیطی» و «بیماری‌های تنفسی» است و طی دو روز اجرای این کنگره ۴۴ مقاله به صورت «سخنرانی» و ۲۲۰ مقاله به صورت «پوستر» ارائه می‌شود و پس از بررسی آثار، نفرات برتر در زمینه‌های مختلف معرفی خواهند شد.

کلانتر در پایان گفت: دانشکده علوم پزشکی شوشتر از تمامی ظرفیت‌های خود در راستای میزبانی از شرکت‌کنندگان و برگزاری شایسته این کنگره بهره برده است و امیدواریم با برگزاری این رویداد مهم پژوهشی بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای اعتلای حوزه «تحقیقات و پژوهش دانشجویی» برداریم.

کد مطلب 4846031

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