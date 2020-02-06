لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی در حوزه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی صبح پنج شنبه در جریان سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به استان مرکزی در حاشیه آئین بهره برداری از ساختمان اتاق بازرگانی اراک، اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی با کم بودن اختیارات مدیران استانی مواجه هستیم که به یک مشکل در استان‌ها تبدیل شده است، چرا که حل مسائل مربوطه به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی به شورای گفت و گوی تهران انتقال پیدا می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: در حوزه اقتصادی اختیارات استان‌ها بایستی افزایش پیدا کند تا در شرایط سخت تحریمی دوام پیدا کنیم.

وی گفت: امروز در مقابل سیاست‌های تخریب و جنگ آمریکا چاره‌ای جز وفاق و همدلی وجود ندارد و به دور از هر گونه جناح بندی سیاسی باید منافع ملی را ملاک قرار دهیم تا بتوان در راستای سرافرازی ایران عزیز گام برداشت.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: اقدامات در راستای منافع ملی و فعالان بخش خصوصی شکل گیرد و باید با برنامه‌ها و اعمال سیاست‌های مناسب از بار مشکلات فعالان بخش خصوصی بکاهیم و در راستای بهبود کسب و کار و افزایش صادرات غیر نفتی استان قدمی برداریم.

توسطی ادامه داد: استان مرکزی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی از توان بالایی برخوردار است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: در استان مرکزی با مشکلی در بخش خصوصی مواجه نیستیم و با تلاش حوزه استاندار مرکزی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی و کارگروه رفع موانع تولید، مشکلات استان در این حوزه در حال رفع است.