۵ پروژه آب رسانی روستایی شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی بیرجند صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای بویک، ساقدر و بیدخت شهرستان بیرجند اظهار داشت: این پروژه به نیابت از پنج پروژه آبرسانی شهرستان به بهره برداری می‌رسد.

علی محمدی، اعتبارات هزینه شده برای این پروژه‌ها را بالغ بر چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان ملی و مابقی استانی است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه‌ها ۹۱ روستا و ۳۵ هزار و ۳۷۷ نفر در قالب ۱۱ هزار و ۷۲۰ خانوار از مزایای آن بهره مند می‌شوند.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل آبرسانی به روستاهای بویک، ساقدر، بیدخت، زیراچ، کلاته نو، عباس آباد، برق رسانی فاز دو مجتمع آبرسانی بهدان و اجرای تله متری مجتمع‌های آبرسانی و مرکز پایش می‌شود.

همچنین امروز با حضور فرماندار بیرجند دو واحد دامداری در مجتمع گاوداری مرک بیرجند به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی بیرجند در مراسم افتتاح این طرح اظهار کرد: احداث مجتمع مرک از سال ۸۳ شروع شد و در این چند سال پیگیری‌های زیادی انجام شد تا فعال شود.

محمدعلی محمدی با بیان اینکه این مجتمع شامل ۹۴ واحد گاوداری خواهد بود، بیان کرد: در حال حاضر از این تعداد ۴۰ واحد در حال ساخت و ساز است و ۱۲ واحد نیز فعال هستند.

وی ادامه داد: مواردی که به ساخت و ساز اقدام نمی‌شود خلع ید می‌شوند و این سبب فعال شدن مجتمع شده است.

وی، ظرفیت مجموعه را دو هزار و ۵۰۰ رأس دام عنوان کرد و افزود: واحدهای این مجتمع در سه بخش ۲۰، ۳۰ و ۵۰ رأسی احداث می‌شوند.

محمدی با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌ها یکی از اولویت‌ها است، عنوان داشت: در مجموع یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برای تأمین برق مجتمع اختصاص یافته که تاکنون ۹۵۰ میلیارد تومان تخصیص می‌یابد.