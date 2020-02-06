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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۳۷

فلوشیپ کنترل و درمان درد مطرح کرد

درمان آرتروز با ارتوکین تراپی/روشی که عارضه ندارد

درمان آرتروز با ارتوکین تراپی/روشی که عارضه ندارد

فلوشیپ کنترل و درمان درد، با بیان اینکه ارتوکین‌تراپی بهترین درمان آرتروز محسوب می‌شود، گفت: ارتوکین تراپی در ۸۵ درصد موارد باعث بهبودی درد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی، در حاشیه برگزاری طرح ویزیت و مشاوره رایگان کلینیک درد پردیس، اظهار داشت: ارتوکین‌تراپی روشی برای درمان آرتروز و کاهش درد ناشی از آن محسوب می‌شود و این راهکار به صورتی است که مقداری از خون بیمار گرفته می‌شود و به مدت ۹ ساعته در انکوباتور قرار داده خواهد شد تا فاکتور رشد آن جدا شود در نهایت سرمی که از خون خود بیمار گرفته می‌شود، استفاده خواهد شد.

ابن فلوشیپ کنترل و درمان درد، گفت: این سرم حاوی پروتئین‌های فعال به نام آنتاگونیست های گیرنده اینترلوکین۱ (IL-۱Ra) است که باعث کاهش درد و کاهش التهاب در بافت‌های آسیب دیده می‌شود.

وی افزود: زمانی که زانو دچار التهاب می‌شود فرد مبتلا به آرتروز زانو خواهد شد و زمانی که عوامل ایجاد کننده التهاب را بتوان از بین برد می‌توان کمک زیادی را در کاهش درد بیمار و درمان آن انجام داد.

این فلوشیپ کنترل و درمان درد با بیان اینکه عوامل ایجاد کننده التهاب مواردی مانند IL1 است، خاطرنشان کرد: ارتوکین تراپی در ۸۵ درصد موارد علائم درد به بیمار را بهبود می‌بخشد هیچ عارضه‌ای ندارد و در واقع این دارو از بدن بیمار تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه بیماری آرتروز چهار مرحله دارد، گفت: استفاده از روش ارتوکین تراپی در مرحله ۲ و ۳ بیماری بسیار اثر بخش خواهد بود و زمانی که با انجام عکس رادیوگرافی ساده از زانوی فرد پزشک متوجه ابتلاء بیمار به آرتروز شد می‌توان از روش ارتوکین تراپی برای کمک به بیمار استفاده کرد.

کد مطلب 4846212

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