درمان آرتروز با ارتوکین تراپی/روشی که عارضه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی، در حاشیه برگزاری طرح ویزیت و مشاوره رایگان کلینیک درد پردیس، اظهار داشت: ارتوکین‌تراپی روشی برای درمان آرتروز و کاهش درد ناشی از آن محسوب می‌شود و این راهکار به صورتی است که مقداری از خون بیمار گرفته می‌شود و به مدت ۹ ساعته در انکوباتور قرار داده خواهد شد تا فاکتور رشد آن جدا شود در نهایت سرمی که از خون خود بیمار گرفته می‌شود، استفاده خواهد شد.

ابن فلوشیپ کنترل و درمان درد، گفت: این سرم حاوی پروتئین‌های فعال به نام آنتاگونیست های گیرنده اینترلوکین۱ (IL-۱Ra) است که باعث کاهش درد و کاهش التهاب در بافت‌های آسیب دیده می‌شود.

وی افزود: زمانی که زانو دچار التهاب می‌شود فرد مبتلا به آرتروز زانو خواهد شد و زمانی که عوامل ایجاد کننده التهاب را بتوان از بین برد می‌توان کمک زیادی را در کاهش درد بیمار و درمان آن انجام داد.

این فلوشیپ کنترل و درمان درد با بیان اینکه عوامل ایجاد کننده التهاب مواردی مانند IL1 است، خاطرنشان کرد: ارتوکین تراپی در ۸۵ درصد موارد علائم درد به بیمار را بهبود می‌بخشد هیچ عارضه‌ای ندارد و در واقع این دارو از بدن بیمار تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه بیماری آرتروز چهار مرحله دارد، گفت: استفاده از روش ارتوکین تراپی در مرحله ۲ و ۳ بیماری بسیار اثر بخش خواهد بود و زمانی که با انجام عکس رادیوگرافی ساده از زانوی فرد پزشک متوجه ابتلاء بیمار به آرتروز شد می‌توان از روش ارتوکین تراپی برای کمک به بیمار استفاده کرد.