دانشگاه ادیان و مذاهب حرف حق و پیام قرآن را به همه جهان برساند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم به همراه جمعی از مسئولان این دانشگاه با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا، با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.
آیت الله جوادی آملی در این دیدار بیان کرد: جای دانشگاه «ادیان و مذاهب» در حوزه و دانشگاه خالی بود که بحمدالله به همت شما این خلاء مرتفع شده است اما آنچه بسیار اهمیت دارد و باید مد نظر داشته باشید این است که ما اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم میبینیم از همان طلیعه ظهور، پیش از آنکه از عرب و عجم و امثالهم سخن بگوید از «بشر» و «حقوق بشر» سخن به میان آمده است؛ در سوره مبارکه «مدّثر»، که از سور مَکّی است که در آغاز بعثت بر پیامبر (ص) نازل شده، سه بار کلمه «بشر» تکرار شده است، که دو بار آن اشاره به این موضوع دارد، فرمود قرآن کریم مربوط به کل انسان هاست؛ ﴿ذِکْری لِلْبَشَرِ﴾ و ﴿نَذیراً لِلْبَشَر﴾.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم ابراز کرد: در نتیجه خداوند قرآن را نازل نکرد که برای یک ملت و مملکت خاص باشد، این کتاب برای همه بشر و کتابی جهانی است! اینکه خداوند فرمود «لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» وظیفه همه ما را مشخص میکند، نمیتوانیم بین المللی حرف بزنیم و محلی و منطقهای فکر کنیم، «لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» یعنی این کتاب آنقدر توانمند هست که بر همه مکاتب دیگر جهان پیروز شود و ظفر یابد و این کار به دست شماست.
وی تصریح کرد: اگر دیگر مکاتب جهان را نشناخته باشیم و سخن اندیشمندان جهان را نفهمیده باشیم چگونه میتوانیم «لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» را محقق کنیم؟ ما اگر در حوزه، فلسفه غنی و قوی نداشته باشیم چگونه میتوانیم حرف فلاسفه دیگر را رد کنیم؟ اگر کلام و تفسیر متقن و عمیق نداشته باشیم چگونه میخواهیم نحله ها و فرقههای مختلف را نقد کنیم؟ اینکه رسول گرامی اسلام فرمود «الاسلامُ یعلو ولا یعلی عَلَیهِ» این جمله خبریه است که به داعی انشا القا شده؛ یعنی بر همه شما لازم و واجب است که بکوشید جهانی بیاندیشید و جهانی حرف بزنید.
آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مدیریت حوزههای علمیه باید به گونهای باشد که مانع نهال فروشی حوزه شود، بارها به عرض دوستان رسید که اگر الان خدایی نکرده خروجی نجف را از ما بگیرند تمام حوزههای علمیه سراسر جهان تشیع تعطیل میشود چرا که مهمترین کتب درسی حوزههای علمیه در نجف تولید شده است اما خروجی نجف مدیون مدیریت و عقلانیت «سید مرتضی» است، وقتی وی زعیم حوزه علمیه نجف شد، ابتدا وقف کردن را به مردم یاد داد که وقف میتواند برای تربیت شاگردان و تأمین کتاب و لوازم التحریر طلاب هم باشد یعنی وقف را احیا کرد و در گام بعدی با شناسایی طلاب نخبه و حمایت ویژه از آنها موفق شد شیخ طوسیها را تربیت کند.
وی اذعان کرد: یک طلبه فاضل و با استعداد، مسئولیت دارد تا در حوزه بماند و خلاء مرجع و استاد را در آینده پر کند و وظیفه ما نیز این است که این طلبه فاضل را شناسایی و او را حمایت کنیم تا وارد کارهای اجرایی نشود و به درس و بحث خود ادامه دهد.
این مفسر قرآن کریم در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: مرحوم بحرالعلوم در شرح کیفیت تدریس خواجه میگوید «وقتی ایشان نام سید مرتضی را در جلسه درس ذکر میکرد، عبارت صلوات الله علیه را در وصف ایشان به کار می برد» شاگردان از ایشان سوال کردند که چرا بر سید مرتضی صلوات میفرستید؟ ایشان فرمود «وقتی خدا در سوره احزاب بر علما صلوات فرستاده، چرا ما بر آنها صلوات نفرستیم؟» یعنی انسان میتواند به جایی برسد که مصداق صلوات الهی باشد که بحمدالله این زمینه امروز در حوزهها بیش از گذشته فراهم است.
آیت الله جوادی آملی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: مردم عقیده میخواهند، آنچه جامعه و مردم را حفظ میکند عقاید آنهاست، کمتر کسی فکر میکرد شوروی با آن عظمت از هم بپاشد اما به سبب نبود عقیده، این اتفاق در شوروی افتاد اما کشوری مانند هند چون عقیده در مردم آن وجود داشت، با همه فقر و کمبودها همچنان رشد کرد و امروز از قدرتهای جهانی محسوب میشود اما نکته مهم این است که اگر نیاز مردم به عقیده از راه صحیح تأمین نشود عقاید به سمت بت پرستی و گاوپرستی و امثال ذلک منحرف میشود، از سوی دیگر انسان اگر با حرف حق مواجه شود آن را میپذیرد چرا که خداوند انسان را بدون سرمایه خلق نکرده است که ما از دانشگاه ادیان و مذاهب انتظار داریم حرف حق و پیام قرآن را به همه جهانیان برساند، انشاالله.
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