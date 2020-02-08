به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آثار بزرگ سیاسی (از ماکیاوللی تا روزگار ما)» نوشته ژان ژاک شوالیه و ایو گوشه بهتازگی با ترجمه لیلا سازگار توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی اینکتاب که ترجمه از روی آن انجام شده، در سال ۲۰۰۱ چاپ شده است.
اینکتاب، از جمله متون کلاسیکی است که برای اولینبار در سال ۱۹۴۸ در فرانسه چاپ شد و پس از سالها همچنان تجدیدچاپ میشود. مترجم کتاب میگوید، نخستین چاپ ترجمه فارسی ایناثر در سال ۱۳۷۳ توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ و عرضه شد. چاپ آنسالهای ترجمه کتاب، با توجه به اینکه تا کتاب «نبرد من هیتلر» میرسید، عنوان «تا روزگار ما» را با خود نداشت. پس از سالها، ایو گوشه شاگرد ژان ژاک شوالیه برای بهروز کردن کتاب، ۳ فصل دیگر به مطالب آن افزود که اندیشههای سیاسی هایک، رالز و هابرماس را شامل میشوند و سازگار نیز ترجمه نسخه بهروز شده کتاب را برای انتشار به نشر نو سپرده است.
کتاب «آثار بزرگ سیاسی» ۵ بخش اصلی دارد که هرکدام به چندفصل تقسیم میشوند. «در خدمت حکومت مطلقه»، «حمله به حکومت مطلقه»، «پیامدهای انقلاب ۱۸۴۸-۱۷۹۰»، «سوسیالیسم و ناسیونالیسم ۱۸۴۸-۱۹۲۷» و «آزادی، عدالت و دموکراسی در اندیشه معاصر» عناوین بخشهای پنجگانه کتاب هستند. در بخش اول، اینفصلها درج شدهاند: «شهریار» اثر ماکیاوللی، «ششکتاب جمهوری» اثر ژان بودن، «لویاتان» اثر تامس هابز، «سیاست برگرفته از کتاب مقدس» اثر بوسوئه.
«جستاری درباره حکومت مدنی» اثر جان لاک، «روحالقوانین» اثر مونتسکیو، «قرارداد اجتماعی» اثر ژان ژاک روسو، «طبقه عوام چیست؟» اثر سییز عناوین فصلهای بخش دوم کتاب هستند. در بخش سوم هم مخاطب با اینفصول روبرو میشود: «تاملاتی درباره انقلاب فرانسه» اثر ادموند برک، «گفتارهایی خطاب به ملت آلمان» اثر فیخته، «دموکراسی در امریکا» اثر الکسی دو توکویل. چهارمین بخش کتاب هم دربرگیرنده فصلهای «مانیفست حزب کمونیست» اثر مارکس و انگلس، «پژوهشی درباره حکومت سلطنتی» اثر شارل مورا، «تاملاتی درباره خشونت» اثر ژرژ سورل، «دولت و انقلاب» اثر لنین، «نبرد من» اثر آدولف هیتلر، اندیشه مخالف با لویاتان است.
پنجمین بخش کتاب هم اینسهفصل را شامل میشود: «راه بردگی» و «قانون، قانونگذاری و آزادی» اثر هایک، «نظریهای درباره عدالت» «لیبرالیسم سیاسی» اثر جان رالز، «قانون و دموکراسی» و دو اثر سیاسی دیگر از هابرماس.
کتاب «آثار بزرگ سیاسی» از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۴، به ۸ زبان ترجمه و بیش از ۲۵۰مرتبه چاپ شد. نویسنده یا نویسندگان ایناثر، در صفحات مختلف کتاب، با تاکید بر حالوهوا و دوره تاریخی هر اثر، بهکمک نقلقولهای طولانی، آن را معرفی کرده و درونمایههایش را نشان میدهد.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
پس پرولتاریا برای آنکه «رفتهرفته سرمایه را از چنگ بورژوازی خارج کند، برای آنکه همه ابزار تولید را در دستان دولت، یعنی پرولتاریایی که بهصورت طبقه حاکم سازمان یافته است، متمرکز کند، و برای آنکه هرچه زودتر بر توده نیروهای تولیدی بیفزاید»، در یک کلام برای سرنگونی تمام شیوههای تولید پیشین، نیازمند در دست گرفتن قدرت سیاسی است. البته اینقدرت سیاسی، دستکم در ابتدا، با «تجاوز مستبدانه» به حق مالکیت و شرایط بورژوایی تولید، رخ مینماید، زیرا اینها را جز بهصورت قهری که از طرف طبقه حاکم اعمال میشود، نمیتوان از میان برداشت. مانیفست نمونه چند اقدام انقلابی معین را پیشنهاد میکند که تنها در کشورهای پیشرفته قابل اجراست، مانند سلب مالکیت از زمینداران بزرگ، تمرکز اعتبار و همه ابزار حمل و نقل در دست دولت و همچنین طرح اجبار به کار برای همه و غیره ... بیشک لازم بود به همه مبارزان حزبی (بهویژه آلمانیها) رهنمودی بهصورت حداقل برنامه داده شود. ولی نگارندگان مانیفست به برنامههایی از ایندست زیاد اهمیت نمیدادند، زیرا این جزئی از اندیشه مارکسیسم است که کاربرد عملی اصول آن «همیشه و همهجا به شرایط تاریخی مشخص» بستگی دارد.
اینکتاب با ۶۷۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
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