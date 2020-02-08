به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، فاز نخست «گذر فرهنگی نیاوران» همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی باحضور مصطفی کاظمی مشاور شهردار و مدیرکل دفتر شهردار تهران، رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون، مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی مشاور هنری شهردار تهران و سیدعباس سجادی رئیس فرهنگسرای نیاوران روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه به بهره برداری رسید.

در پی بازدید شهریورماه پیروز حناچی شهردار تهران از فرهنگسرای نیاوران و پیشنهاد «گذر فرهنگی نیاوران» از سوی سید عباس سجادی، شهردار تهران با تاکید به اهمیت بالای فرهنگسرا از جهت معماری و هم برنامه‌های مطلوب آن و با توجه به موقعیت جغرافیایی این مجموعه و فقر نسبی فضای فرهنگی در منطقه با حضور سیدحمید موسوی شهردار منطقه یک، ایجاد این گذر را در دستور کار شهرداری منطقه قرار داد.

مصطفی کاظمی مدیر کل دفتر شهردار تهران در آئین بهره برداری گذر فرهنگی نیاوران با تأکید بر تعامل دستگاه‌ها اضافه کرد: دولت و شهرداری با همدلی و همپوشانی می‌توانند در توسعه مناسب شهری نقش مهمی داشته باشند. ضمن اینکه فاز دوم گذرفرهنگی نیاوران بهسازی و سنگفرش خیابان جنوبی فرهنگسرا و همسان سازی آن با معماری زیبای این بنای ارزشمند خواهد بود.

سیدعباس سجادی رئیس بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران نیز در مراسم بهره برداری فاز نخست «گذر فرهنگی نیاوران» گفت: در آغاز حضور شش ساله‌ام در این فرهنگسرا در کنار تلاش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به امروز شهرداری تهران همواره یار و یاور ما بوده‌است. در این فرصت از لطف و عنایت مدبرانه دکتر حناچی شهردار محترم تهران و پیگیری مجدانه جناب موسوی شهردار ارجمند منطقه‌یک صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون هم در آئین بهره برداری گذر فرهنگی نیاوران گفت: فرهنگسرای نیاوران مکان خاطره انگیزی است و رخدادهای مهم فرهنگی و هنری در آن برگزار می‌شود از این رو از ایجاد گذر فرهنگی نیاوران در این منطقه تهران بسیار خوشحالم.

فاز نخست این گذر، بهسازی و تغییر سنگفرش از بر خیابان و محوطه ورودی فرهنگسرای نیاوران تا محدوده حیاط اصلی و اصلاح زواید و حذف اضافات بر اساس اصالت‌های معماری این اثر ثبت شده ملی با نظارت و نظر مشاوران مرتبط معماری با این بنا بوده است. این فرهنگسرا تنها فرهنگسرای تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران است.