به گزارش خبرنگار مهر، دو مجموعه‌شعر جدید «بعداز شب به‌خیرهای تو، من نمی‌خوابم» و «خاورمیانه زخم خورده، می‌لرزد» به‌تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند.

«بعداز شب به‌خیرهای تو، من نمی‌خوابم» سروده شهاب‌الدین شیخی شاعر و روزنامه‌نگار متولد سال ۱۳۵۴ است. او فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است و در مقطع کارشناسی ارشد هم در رشته مطالعات زنان در دانشگاه اصفهان تحصیل کرده است. شیخی که متولد شهرستان سقز است، از ۱۷ سالگی، چاپ اشعار کردی خود را در نشریات محلی آغاز کرد و اشعار فارسی‌اش را هم در نشریات دانش‌آموزی و ادبی آغاز کرد. در آن‌زمان، همچنین به چاپ برخی یادداشت‌ها و مقالات خود در زمینه ادبیات و موضوعات فولکلوریک پرداخت.

سیروان، سروه، عصر آزادگان و روزنامه اعتماد برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌هایی هستند که او مقالات و شعرهای خود را از سال ۷۶ در آن‌ها چاپ کرد. از شیخی پیش‌تر ۳ کتاب « خه ونی ئه ستیره یه ک» شامل ترجمه کردی اشعار سید علی صالحی، « شاری سروده‌ بێ پایته‌خته‌کان»، مجموعه اشعار کردی و « عاشقانه های یک چاقوکش برای خانم دست برفی» مجموعه شعر فارسی چاپ شده‌اند. از سال ۸۹ و سکونت شیخی در آلمان، اشعارش به زبان‌های انگلیسی،‌ سوئدی و آلمانی ترجمه شده‌اند.

بعداز شب بخیر های تو، من نمی‌خوابم» شعرهای جدید این‌شاعر را شامل می‌شود که با مضامین عاشقانه و اجتماعی در غربت سروده شده‌اند. اگرچه تمام محتوای اشعار این‌کتاب، درباره مهاجرت نیستند، اما شعرهای این‌اثر پس از مهاجرت سراینده‌شان، متولد شده‌اند.

این‌کتاب با ۱۳۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب شعر دیگری که نشر داستان به‌تازگی چاپ کرده، مجموعه‌شعر دوزبانه «خاورمیانه زخم خورده، می‌لرزد» شامل شعرهای علی جانوند است که توسط فرهاد احمدخان به آلمانی ترجمه شده‌اند.

این کتاب سومین مجموعه شعر علی جانوند است که در آن، به سرایش شعر کارگری پرداخته و با ترسیم تجربه‌های زیستی و چشم‌اندازهای روستایی، و بازگویی برداشت‌هایش از سفرها و مکاشفه‌ها به تصویرسازی از محیط‌های کارگاهی و کارگری پرداخته است.

ویژگی اشعار علی‌اکبرجانوند این است که به‌عنوان مهندس ساختمان با کارگران در ارتباط بوده و از این‌رو تصاویری ملموس از فضاهای کاری ارائه داده است.

این‌کتاب هم با ۱۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.