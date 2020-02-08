به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گرت ادواردز کارگردان «یک سرکش: داستانی از جنگ ستارگان» برای ساخت یک پروژه بی‌نام علمی تخیلی از سوی کمپانی «نیو ریجنسی» انتخاب شد.

این پروژه که ایده آن از سوی ادواردز مطرح شده یک داستان علمی تخیلی است که در آینده نزدیک می‌گذرد. منابع گفته‌اند انتخاب بازیگران در دست انجام است و امید می‌رود فیلمبرداری این فیلم از تابستان شروع شود.

نخستین تجربه کارگردانی ادواردز با تریلر «هیولاها» انجام شد که در آن او هم به عنوان کارگردان و هم نویسنده و فیلمبردار و طراح تولید کار کرد. این فیلم نزد منتقدان جایگاه خوبی به دست آورد و او به زودی برای کارگردانی «گودزیلا» در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد.

این بازسازی از فیلم «گودزیلا» با فروش ۵۲۴ میلیون دلاری در سراسر جهان روبه رو شد و پس از آن «گودزیلا: شاه هیولاها» سال پیش راهی سینماها شد. «گودزیلا در برابر کونگ» نیز قرار است در پایان ۲۰۲۰ دیده شود.

در حالی که ادواردز از ساخت دنباله‌های گودزیلا آزاد شد، برای لوکاس فیلم یکی از فیلم‌های «جنگ ستارگان» یعنی «یک سرکش» را ساخت که یک میلیارد دلار فروش کرد که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار آن در آمریکا بود.

نیوریجنسی امسال از سازندگان «زنان کوچک» است که به کارگردانی گرتا گرویگ نامزدی اسکار را به دست آورده است. فیلم «فانوس دریایی» با بازی رابرت پتینسون و ویلم دفو نیز از ساخته‌های این کمپانی است. این کمپانی همچنین تهیه کننده فیلم «به سوی ستارگان» ساخته جیمز گری با بازی برد پیت هم بوده است.