به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «جنگ ستارگان: امپراتوری ضربه متقابل میزند» با فروش ۱۷۵ هزار دلار در ۴۸۳ سالن سینما و با برآورد اینکه تا آخر تعطیلات آخر هفته (پایان یکشنبه) بتواند فروشش را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار برساند، در صدر گیشه فروش قرار گرفت.
«جنگ ستارگان: امپراتوری ضربه متقابل میزند» که نخستین بار ۲۱ می ۱۹۸۰ راهی سینماها شده بود هشت هفته در راس باکس آفیس جای داشت و ۵۴۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد و پرفروشترین فیلم سال شد.
این فیلم به کارگردانی اروین کرشنر به تهیه کنندگی جورج لوکاس از فوریه ۱۹۹۷ که بار دیگر اکران شد، پیشتاز فروش نشده بود.
در مجموع همه فیلمهای «جنگ ستارگان» در جهان ۱۰.۳ میلیارد دلار فروختهاند.
با توجه به تعطیلی سینماها به دلیل ویروس کرونا درایو-این سینماها بخش اصلی فروش گیشه آمریکا را تشکیل میدهند و فیلمهای کلاسیکی مانند «جنگ ستارگان: امپراتوری ضربه متقابل میزند» در این سینماها نمایش داده میشوند. «شکارچیان روح» محصول ۱۹۸۴، «ژوراسیک پارک» محصول ۱۹۹۳ و «آروارهها» محصول ۱۹۷۵ نیز از دیگر فیلمهای هستند که هر یک توانستهاند حدود نیم میلیون دلار با نمایش در کمتر از ۵۰۰ سینما کسب کنند.
«جنگ ستارگان: امپراتوری ضربه متقابل میزند» پنجمین فیلم از مجموع «جنگ ستارگان» است و دومین فیلم از سه گانه اصلی محسوب میشود. مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، بیلی دی ویلیامز، آنتونی دایلز، دیوید پروز، کنی بی کر، پیتر میهو و فرانک اوز بازیگران این فیلم بودند که به عنوان بهترین فیلم از افسانههای «جنگ ستارگان» شناخته شده و توسط کتابخانه کنگره در سال ۲۰۱۰ به فهرست ثبت ملی فیلم راه یافته است.
در حالی که کارگردان و نویسنده فیلم قبلی و اول جورج لوکاس بود اما نوشتن فیلم نامه این فیلم به لگ براکت سپرده شد و کارگردانی آن را اروین کرشنر به عهده گرفت. با توجه به سال ساخت فیلم، به خاطر جلوههای ویژه قوی مورد تحسین منتقدان واقع شد.
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