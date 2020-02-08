اماکن تاریخی استان سمنان به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر غروب شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه امروز ارتقای کاربری اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری دارای اهمیت است، بیان داشت: واگذاری اماکن تاریخی استان به بخش خصوصی با اطلاع‌رسانی دقیق در سراسر کشور در دستور کار قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی برای گردشگری نیز برنامه داشته باشد، افزود: اداره کل میراث فرهنگی برای کویر نوردی در استان برنامه ارائه کند تا بتوانیم شاهد ارتقای ورود گردشگر به استان باشیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مربوط برای رونق گردشگری در استان ایده ارائه کنند، بیان کرد: گردشگری یک موضوع تک بخشی نیست بلکه همه باید در آن مشارکت داشته باشند.

آشناگر نقش شهرداری‌ها را نیز در جذب گردشگر بسیار حساس دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم استان سمنان را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوط پای کار باشند و نقش شهرداری‌ها در این بخش برجسته باشد.