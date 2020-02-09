به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس و نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران نزدیک به یک سال است که به بهانه بازنشستگی از سمت‌های خود در فوتبال استعفا کرده و به گفته خودش مشغول استراحت است.

کفاشیان که در دو دوره حضورش در فدراسیون به عنوان رئیس تجارب زیادی اعم از کار با مربیان مختلف و همچنین برگزاری مجامع انتخاباتی به دست آورد، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت این روزهای فوتبال پرداخت؛ از انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی که به گفته کفاشیان رزومه خاصی ندارد تا تلاش وزارت ورزش برای انتخاب محمدحسین قریب به عنوان رئیس فدراسیون؛ تلاشی که کفاشیان مدعی است هیچ ثمره‌ای ندارد و دوران انتخاب با فشار و تهدید گذشته است.

کفاشیان همچنین به اظهارات اخیر علی دایی و یکی از ملی پوشان سابق مبنی بر برکناری سرمربی پیشین تیم ملی با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت واکنش نشان داد و به شوخی گفت: هرچه علی دایی بگوید ما می‌گوئیم باشد!

مشروح گفتگوی کفاشیان در ادامه می‌آید:

* به عنوان فردی که در فدراسیون فوتبال با مربیان مختلفی از جمله علی دایی، افشین قطبی و کارلوس کی‌روش کار کرده‌اید نظرتان درباره انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی چیست؟

- علی کفاشیان: نظر خاصی ندارم. رزومه اسکوچیچ را دیدم که چیز خاصی ندارد. به هر حال از این جهت که تیم ملی بلاتکلیف نمانَد ضرورت داشت که سرمربی را زودتر مشخص کنند. نیاز بود که یک مربی آشنا با فوتبال ایران انتخاب شود نه یک غریبه. ظاهراً وقتی با مربیان ایرانی به توافق نرسیدند سراغ اسکوچیچ رفته‌اند که می‌گویند از فوتبالمان شناخت دارد.

* شما از ابتدا هم مخالف تغییر سرمربی سابق یعنی مارک ویلموتس بودید؟

- بله، نباید مربی تیم ملی را تغییر داد. باید بگذاریم یک مربی کارش را تا آخر پیش ببرد و از او حمایت کنیم چون او ضعف‌ها را دیده و شناخت لازم را پیدا کرده است. متأسفانه این اتفاق افتاد و سرمربی تغییر کرد.

* ظاهراً سرمربی تیم ملی با تصمیماتی خارج از فدراسیون فوتبال انتخاب شده است؛ نکته‌ای که علی دایی هم در مصاحبه اش به آن اشاره کرده است.

- من در جریان این مسائل نیستم و خیلی وقت است که از فدراسیون دور هستم.

* علی دایی حتی اذعان کرده که وزارت ورزش صلاحیتش را برای نشستن روی نیمکت تیم ملی رد کرده است. یعنی وزارت ورزش هم خواسته یا ناخواسته در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت داشته است. آیا از این موضوع اطلاعی دارید؟

- نمی دانم ولی مطمئناً یکسری از مربیان داخلی هستند که توانایی هدایت تیم ملی را دارند. شاید هم به تفاهم نرسیدند که انتخاب نشدند.

* روز گذشته حسین کاظمی بازیکن سابق تیم ملی ایران اعلام کرد علی دایی به این خاطر از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد که اجازه نداد بین دو نیمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت وارد رختکن شود. دایی هم بارها تاکید کرده که اخراجش از تیم ملی تصمیم فدراسیون فوتبال نبوده است.

- این داستان ما با آقای دایی ادامه دارد و ان شاءالله یک روز مشخص می‌شود (با خنده) من در بازی ایران و عربستان در جایگاه ویژه و کنار آقای احمدی نژاد حضور داشتم. اصلاً صحبتی نشد که رئیس جمهور می‌خواهد به رختکن برود. دلیل نداشت آقای احمدی نژاد به رختکن برود چون آن موقع استادیوم خیلی شلوغ بود. حالا هم هرچه علی دایی بگوید ما می‌گوئیم باشد!

* انتخابات فدراسیون فوتبال هم در پیش است. آیا برنامه‌ای برای حضور مجدد در فدراسیون دارید؟

- خیر، به انتخابات نمی آیم. در حال استراحت هستم و خیلی هم خوش می‌گذرد!

* گفته می‌شود وزارت ورزش قصد دارد محمدحسین قریب کاندیدای مورد حمایت خود را به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب کند. تحلیل شما از انتخابات پیش رو با این اتفاقات چیست؟

- مهم مجمع فدراسیون است. آرای مجمع که مخفی است. اعضای مجمع هم گزینه‌ها را می‌بینند و تا توجیه نشوند که انتخاب کدام کاندیدا به نفع فوتبال است، رأی نمی‌دهند. اینکه چه کسی معرفی شود، مهم نیست. مهم خود اعضای مجمع هستند. گذشت آن زمان که کسی معرفی شود و رأی بیاورد. قریب آدم باتجربه ای است و سال‌ها مدیر این نظام بوده است ولی این خود مجمع است که باتوجه به گزینه‌ها، دست به انتخاب می‌زند.

* آقای قریب یک دوره هم رقیب شما برای انتخابات بود. چه شد که ایشان آن دوره رأی نیاورد؟

- بله، ولی ایشان یک مقدار دیر وارد انتخابات شد.

* فکر می‌کنید تهدید و فشار وزارت ورزش به اعضای مجمع برای انتخاب قریب می‌تواند مؤثر باشد؟

- من تجربه ۴۰ ساله در برگزاری مجامع ورزشی دارم. قاطعانه می گویم تهدید کردن و فشار آوردن برای انتخاب یک گزینه نتیجه عکس می‌دهد. انتخابات باید روال عادی خودش را پیش ببرد. آرای اعضا مخفی است و با تهدید و سفارش کسی انتخاب نمی‌شود. با این تفاسیر بحث مهندسی بودن انتخابات رد شده است.

* هفته گذشته نامه‌ای از کنفدراسیون فوتسال برزیل خطاب به شما منتشر شد که از تیم ملی بانوان برای حضور در برزیل و برگزاری بازی تدارکاتی دعوت به عمل آمده بود. آیا این نامه به دست شما هم رسیده بود و یا صرفاً خطاب به شما منتشر شده بود؟

- هیچ نامه‌ای به دست من نرسیده بود. از این نامه بی خبر بودم و فقط خطاب به من بوده است.

* چطور وقتی شما نزدیک به یک سال در فدراسیون نبوده‌اید، نامه به خطاب به شما آن‌هم به عنوان رئیس صادر شده است؟

- شاید چون برزیل دور است هنوز متوجه نشده‌اند که ما تغییر کرده‌ایم! (باخنده) مرسوم است که در نامه نگاری‌ها، اطلاعات را از سایت فیفا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در می‌آورند و نام ما هم احتمالاً هنوز در این سایت‌ها باشد. اینجا اسم مطرح نیست بلکه خطاب نامه‌ها، فدراسیون فوتبال است. هیچ نامه‌ای برای من ارسال نشده و قطعاً به فدراسیون می‌رود. شاید در فدراسیون نخواستند این نامه را نشان بدهند. در گذشته که تیم ملی فوتسال مردان ما به مسابقات گرندپری برزیل می‌رفت، برنامه‌ها را گاهی برای آقای عباس ترابیان می‌فرستادند و او هم با من چک می‌کرد ولی الان در جریان نیستم.