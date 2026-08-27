۹۶۰ محموله وارداتی محصولات کشاورزی در مازندران ترخیص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری یانسری صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد بخش قرنطینه نباتی مازندران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۹۶۰ محموله وارداتی محصولات کشاورزی پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای قرنطینهای، مجوز ترخیص دریافت کردند.
وی افزود: مجموع این محمولهها یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۱۵۸ تن بوده و علاوه بر آن، ۹ هزار و ۸۸۰ مترمکعب چوب نیز تحت نظارتهای قرنطینهای قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اقلام عمده وارداتی تصریح کرد: در این مدت ۷۰۵ هزار و ۶۷ تن جو دامی، ۸۱۱ هزار و ۸۴۹ تن ذرت دامی، ۱۶۶ هزار و ۶۸ تن سویا، ۱۲ هزار و ۵۳۳ تن گندم، ۱۵ هزار و ۷۹۱ تن کنجاله آفتابگردان و ۱۸ هزار و ۶۹۴ تن کلزا وارد کشور شده است.
تیموری یانسری، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ترکیه را از مهمترین کشورهای مبدأ این محمولهها عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از واردات به نهادهها و محصولات اساسی مورد نیاز بخش کشاورزی اختصاص دارد که ورود بهموقع آنها در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و پایداری زنجیره تأمین اهمیت دارد.
وی درباره فرآیند صدور مجوز ترخیص نیز بیان کرد: محمولههای وارداتی پس از بررسی اسناد و مدارک، بازرسیهای قرنطینهای و در صورت نیاز نمونهبرداری و انجام آزمایشهای تخصصی، مجوز ترخیص دریافت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط قرنطینه نباتی در کنار تسهیل تجارت قانونی محصولات کشاورزی، علاوه بر تأمین پایدار نهادهها، برای جلوگیری از ورود و استقرار آفات و عوامل خسارتزای قرنطینهای و صیانت از منابع تولید ضروری است.
وی ادامه داد: تقویت نظام قرنطینه نباتی میتواند در تأمین امنیت غذایی، ارتقای بهرهوری، حفاظت از محیط زیست، توسعه صادرات و حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی مؤثر باشد.
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