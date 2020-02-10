برپایی فرهنگسرای ایران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تشریح برنامه «فرهنگسرای ایران ما انقلاب ما» در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: ایستگاههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با استقرار در ۶ نقطه و استقرار دو دستگاه اتوبوس به منظور فعالیتهای فرهنگی از پل کالج تا دانشگاه شریف به ارائه فعالیتهای فرهنگی میپردازند.
وی افزود: محل استقرار ایستگاههای فرهنگی فرهنگسرای ایران ما انقلاب ما در خیابان انقلاب اسلامی پیش از چهارراه ولیعصر، نبش خیابان فلسطین، نبش خیابان ۱۶ آذر، در میدان انقلاب، ضلع شمال غربی میدان و در ادامه مسیر، ابتدای خیابان استاد معین و روبروی دانشگاه شریف است. دو دستگاه اتوبوس با ارائه برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در خیابان کارگر شمالی و جنوبی مستقر میشوند و برنامههای فرهنگی اجرا میکنند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: با توجه به چهلمین روز شهادت سردار حاجقاسم سلیمانی، تمام برنامههای این فرهنگسرا با شعار «من سلیمانیام» اجرا میشود. بخش ویژهای در تمامی ایستگاههای فرهنگسرای ایران ما انقلاب ما به شهید سردار سلیمانی اختصاص یافته و راهپیمایان میتوانند در کنار تصویر سردار، عکس یادگاری بگیرند. بهعلاوه توزیع سربند با شعار «من سلیمانیام» هم در چهار نقطه از فعالیتهای این فرهنگسرا صورت میگیرد. همچنین سردیس شهید سردار سلیمانی در ایستگاه نخست این فرهنگسرا ساخته میشود و طراحی نماد وحدت ملی با شعار «من سلیمانیام» در میدان انقلاب به اجرا در میآید.
فاطمیانپور گفت: حضور شخصیتهایی با پوشش و ظاهر مردمان سال ۵۷، بخش دیگری از برنامههای فرهنگسرای ایران ما انقلاب ماست که در جایگاه برگزاری برنامههای فرهنگی در ایستگاه خیابان ۱۶ آذر حاضر میشوند. اجرای برنامههای متنوع همچون سرود، نقالی انقلاب و مسابقه از دیگر بخشهای ایستگاه خیابان انقلاب نرسیده به خیابان ۱۶ آذر است. دادگاه نمادین محاکمه سران جنایتکار جهان از جمله ترامپ، نتانیاهو و بنسلمان با حضور هیأت منصفه مردمی پیش بینی شده تا مردم در راهپیمایی این جلادان را محاکمه کنند و جرایم شأن مرور شود. مردم میتوانند با حضور در این دادگاه، جرایمی را که ترامپ و جنایتکاران منطقه برای آنها باید محاکمه شوند را مطرح کنند.
وی گفت: بخشی از ایستگاههای فرهنگی فرهنگسرای «ایران ما انقلاب ما» به کودکان و میزبانی از این عزیزان اختصاص دارد. در تمام ایستگاههای مسیر راهپیمایی بخشی ویژه کودکان تدارک دیده شده و فرصتی فراهم آمده تا کودکان علاوه بر ساخت کاردستیهایی با محوریت پرچم ایران، بتوانند در ایستگاهها تأمل کنند و با بهرهمندی از برنامههای فرهنگی مسیر راهپیمایی خاطره خوشی از جشن چهل و یک سالگی انقلاب داشته باشند. ساخت پرچم ایران توسط راهپیمایان از دیگر برنامههای فرهنگسرای ایران ما انقلاب ماست که مردم میتوانند با نقش زدن یکی از سه رنگ پرچم ایران در فضایی که برای این امر پیش بینی شده پرچم ایران را بسازند. این برنامه که «نقش افتخار» عنوان دارد در دو نقطه از ایستگاههای فرهنگسرای ایران ما انقلاب ما پیش بینی شده است.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به ایستگاه رادیویی مسیر راهپیمایی که با مشارکت رادیو تهران، مقابل دانشگاه شریف طراحی شده، مصاحبه با چهرههای شرکت کننده در مسیر راهپیمایی و انعکاس جنبههای فرهنگی، جشن چهل و یک سالگی انقلاب اسلامی را از برنامههای اینایستگاه رادیویی عنوان کرد.
فاطمیانپور در پایان گفت: طراحی کاریکاتور ترامپ در ابعاد بزرگ، نمایشگاه پوسترهای مفهومی درباره آمریکا، عکس یادگاری با موشکی که پایگاه عین الاسد را مورد هدف قرارداد، مرور دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسخ به این پرسش که اگر انقلاب نبود؟، «دمام زنی» و برنامههای فرهنگی هنری دیگر، سایر برنامههای فرهنگسرای ایران ما انقلاب ماست که در ایستگاه خیابان استاد معین برگزار میشوند.
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