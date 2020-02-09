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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۱۱

‌جهرمی خبر داد:

دلیل در مدار قرار نگرفتن ماهواره ظفر ۱/ برنامه بعدی پرتاب ماهواره

دلیل در مدار قرار نگرفتن ماهواره ظفر ۱/ برنامه بعدی پرتاب ماهواره

‌ وزیر ارتباطات با تشریح مشکل پرتاب ماهواره ظفر ۱ گفت: موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امشب در محل پایگاه فضایی امام خمینی پس از انجام پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر که قرار بود در مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین قرار گیرد، گفت: ماهواره ظفر نیز شبیه ماهواره پیام پس از آنکه از ماهواره بر جدا شد موفق به استقرار در مدار نشد.

وی گفت: این ماهواره حتی از مدار ۵۳۰ کیلومتر هم عبور کرد و به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید اما از نظر سرعت کم آورد و با وجود اینکه باید به سرعت ۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر می‌رسید در سرعت ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ساعت متوقف شد.

جهرمی افزود: در ماهواره پیام مشکل از مدار الکترونیکی ماهواره بود اما این بار در ماهواره ظفر، موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد و به اقیانوس هند افتاد.

وی گفت: ما ناامید نمی‌شویم و در خردادماه ماهواره ظفر ۲ را با ماهواره بر سیمرغ به فضا ارسال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره ظفرعصر امروز ۲۰ بهمن در ساعت ۱۹:۱۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد که در مرحله اول و دوم که مربوط به جدایِشِ ماهواره از ماهواره بر است عملیات موفقی داشت و در مرحله سوم با کاهش سرعت با وجود آنکه به ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین رسید اما به دلیل افت سرعت نتوانست در مدار قرار گیرد و پس از قطع ارتباط تله متری با ماهواره بر از مدار خارج شد و به اقیانوس هند افتاد.

زمان پرتاب تا استقرار این ماهواره حدود ۸ دقیقه طول کشید.

کد مطلب 4849042

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
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      خوب شما اگر چیزی بلد بودید این ماهواربر را با این موشک نمی فرستادید تا مطمن شوید ماهواربر می تواند ان را درمدار فراردهد خالا هم ما هوار نتونسته درست کار کند هم ماهواره را از دستدادید
    • موسوی IR ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
      0 0
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      کسانی که شش سال علم فضایی رو سیاسی کردند حتی اگر هم بخوان عرضه اش رو نخواهند داشت
    • محمد IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
      0 0
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      خواستن توانستن است، امیدواریم در آینده به نتیجه برسیم.
    • سیروس برزو US ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
      0 0
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      7400 متر بر ثانیه و نه در ساعت، سرعت پایداری مدار گردش ماهواره است. لطفا اصلاح بفرمایید
    • ناشاس IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
      0 0
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      اقای جهرمی شما می گویید باید 540کیلومتر میرفت و تا 540کیلومتر هم رفت یعنی 10کیلومتر بیشتر باز می گویید موترش کم اورد و به سرعت حد نصاب نرسید .نکنه می خواستین بفرستینش کره ماه؟ماهواره قبلی هم همین بود

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