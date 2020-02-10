خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -جواد حیران نیا: چندی پیش کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای در بروکسل فعال شدن مکانیسم ماشه را تأیید کردند.

این در حالی است که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ۱۴ بهمن ماه اعلام کرده که با رایزنی ایران روند فعال شدن مکانیسم ماشه متوقف شده است.

موسوی در این خصوص گفته است: اروپا هنوز مکانیسم ماشه را فعال نکرده است. آنها می‌خواستند این اقدام را انجام دهند ولی با استدلال ایران و نامه ۱۴ صفحه‌ای ظریف، این کار را نکردند.

اما در عین حال وزارت امور خارجه روسیه نیز روز ۱۶ بهمن ماه از سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه خواسته است تا مکانیسم حل اختلافات در برجام را کنار بگذارند.

پروفسور «فرانک فن هیپل»، فیزیکدان معروف هسته‌ای و معاون اسبق امنیت ملی کاخ سفید آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون است.

حوزه تحقیقاتی او، کنترل تسلیحات اتمی و منع اشاعه هسته‌ای، انرژی و توازن سیاستگذاری در عرصه‌های تکنولوژی است. وی پیش از پیوستن به دانشگاه «پرینستون»، ۱۰ سال مشغول تحقیق در زمینه فیزیک نظری ذرات بنیادی بود و به‌طور خاص دارای آثاری در زمینه، پایه و اساس فنی منع اشاعه هسته‌ای و راهکارهای خلع سلاح، آینده انرژی اتمی و بهینه‌سازی اقتصاد سوخت خودرو است.

هیپل در سال ۱۹۹۳ به پاس تحقیقات ارزشمندش موفق به دریافت فلوشیپ موسسه «مک آرتور» شد. وی که مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد دارد، در حال حاضر عضو هیات‌مدیره پنل بین‌المللی درباره مواد شکافت‌پذیر است.

پروفسور «فرانک فن هیپل» درباره علل فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی به خبرنگار مهر گفت: دلیل اصلی این است که ایران اعلام کرده دیگر به تعهدات پیشین خود در برجام که غنی سازی اورانیوم را محدود می‌کرد، بطور کامل پای بند نخواهد بود.

وی افزود: دولت ترامپ همچنین انگلیس، آلمان و فرانسه را تهدید کرده که اگر آن‌ها این کار را انجام ندهند (فعال کردن مکانیسم ماشه) تعرفه ۲۵ درصدی بر تولیدات صنایع خودرو که از اروپا به آمریکا صادر می‌شود، وضع خواهد کرد.

وی یادآور شد: در عین حال برای من مشخص نیست که این تهدید ترامپ تا چه حد بر تصمیم اخیر اروپا درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیرگذار بوده است.

استاد دانشگاه پرینستون آمریکا تصریح کرد: من بدنبال جلوگیری از وقوع جنگ هستم و از یک توافق استقبال می‌کنم، اما در حال حاضر مسیر فعلی را به سمت مذاکره و گفتگو نمی‌بینم، غیر از اینکه دولت ترامپ به دنبال رفع برخی تحریم‌ها پیش از موعد مقرر باشد. در واقع دولت ترامپ زمینه مذاکره با ایران را فراهم نمی‌کند.

وی افزود: بن بست کنونی در برجام حاصل کارهای دولت ترامپ است. دولت ترامپ همین بن بست مشابه را هم در مذاکرات ما با کره شمالی ایجاد کرده است.

«فن هیپل» در خصوص تلاش‌های آمریکا و تروئیکای اروپایی برای گسترش دادن برجام به موضوعات منطقه‌ای و موشکی ایران نیز گفت: به نظرم مسئله هسته‌ای مهم‌ترین چیزی است که در ابتدا باید بر سر آن توافق صورت گیرد. این همان کاری است که دولت اوباما آن را انجام داد و در نهایت نیز به برجام منجر شد. اصرار و فشار بر اینکه همه مسائل به یکباره و همزمان حل شود، یک تاکتیک مخالفان برای توافق است.

وی افزود: به همین صورت نیز بخش‌هایی در دولت ترامپ با تمدید آخرین توافق کنترل تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا تا بعد از فوریه سال ۲۰۲۱ مخالفند. آن‌ها معتقدند که در ارتباط با این توافقات باید مذاکرات جدیدی و دوباره صورت گیرد که همه تسلیحات هسته‌ای روسیه و همچنین چین را نیز شامل شود. اما این اهداف در حال حاضر دست یافتنی نیست.

معاون اسبق کاخ سفید افزود: باید در دولت ترامپ کسانی باشند که به دنبال توافق جدید با ایران باشند و البته برخی نیز در دولت ترامپ معتقدند که همان برجام حداقل به عنوان یک گام ابتدایی؛ توافق خوبی است و ما باید به آن بازگردیم.

وی در پایان گفت: اما برخی دیگر نیز تصور می‌کنند که با فشار کافی آمریکا علیه ایران، تغییر نظام در ایران ممکن است انجام شود. در عین حال و در کمال تاسف ما رئیس جمهوری داریم که قادر نیست احتمالات و خطرات همه این گزینه‌ها را بررسی و ارزیابی کند. امیدوارم که بتوانیم بدون یک جنگ فاجعه بار، به پایان دوره ریاست جمهوری او برسیم.