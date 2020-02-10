آماده باش ۴۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برای مقابله با بحران برف

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پورقربان غروب یکشنبه در نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرانزلی، اظهار کرد: بر اساس هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه جدید بارشی نزولات جوی ستاد مدیریت بحران شهرداری بندرانزلی تشکیل جلسه داد.

وی افزود: برنامه ریزی های لازم برای مقابله با بحران احتمالی بارش نزولات جوی در روزهای آینده وجود دارد.

پورقربان با اشاره به آماده سازی و تجهیز حدود ۴۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برای مقابله با بحران احتمالی برف در انزلی ادامه داد: دو دستگاه گریدر، چهار دستگاه لودر، ۱۴ دستگاه کامیون مجهز به تیغه برف روب، دو دستگاه بابکت و پنج دستگاه خودروی سواری سبک آماده خدمات رسانی در ایام بحران است.

پورقربان ادامه داد: در صورت وقوع بحران برف، پنج دستگاه اتوبوس و هفت دستگاه مینی بوس در جهت جابجایی شهروندان رایگان خدمات رسانی می‌کنند.

شهردار بندرانزلی با اشاره به آماده باش کامل نیروهای شهرداری همچنین گفت: این نیروها به صورت اکیپ‌های مجهز در مناطق تعریف شده مستقر می‌شوند تا شهروندان در صورت بروز بحران دچار مشکل نشده و تردد در سطح شهر مختل نشود.