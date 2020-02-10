پذیرش بدون آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۲ آذرماه ۹۸، فرصت شرکت داوطلبان واجد شرایط علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرحله پذیرش بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تمدید شد.

تمامی داوطلبان اعم از کسانی که در این دوره ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده‌اند می‌توانند برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در مراکز و واحدهای آموزشی پذیرنده در این مرحله، با مطالعه جداول حاوی اطلاعات رشته محل‌ها و مشخص کردن رشته و مراکز و واحدهای آموزشی مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک به این مراکز مراجعه کنند.

تمامی داوطلبان علاقمند می‌توانند از ۲۰ تا ۲۷ بهمن ماه ۹۸ به مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

متقاضیان باید دارای مدرک دیپلم نظام جدید آموزشی (فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نظری) و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا ۶ ساله دبیرستان و یا هنرستان) بوده و یا حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام کنند.

داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام از طریق مراکز و واحدهای آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۷۵ هزار ریال (۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

تمامی متقاضیان لازم است از پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام در این مرحله که در «لینک اطلاعیه سازمان سنجش» قرار گرفته است پرینت تهیه کرده و پس از تکمیل به موسسه آموزش عالی مورد تقاضا ارائه کنند.

هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کدرشته محل از یک گروه آموزشی در یک مرکز و یا واحد آموزشی متناسب با مدرک دیپلم خود که در جدول شماره ۳ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در پذیرش مشخص شده است را انتخاب کند.

دفترچه از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است. در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو کدرشته و یا در دو مؤسسه، اطلاعات وی از بانک اطلاعات پذیرفته‌شدگان یکی از موسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده و هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

داوطلبان باید در زمان ثبت اطلاعات در سامانه مربوط از طریق مراکز و واحدهای آموزشی در خصوص کدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را به عمل آورند. پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

پس از پایان مهلت مقرر در این اطلاعیه، مراکز مجاز به ثبت‌نام از متقاضیان نخواهند بود و هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای متقاضیانی که بعد از تاریخ تعیین شده مراجعه کنند نیز صورت نخواهد پذیرفت.

چنانچه متقاضی قبلاً در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی سری اول و یا مرحله تمدید پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش برای ادامه تحصیل در یکی از مراکز ثبت‌نام کند، قبولی قبلی وی در مرحله فوق لغو و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

متقاضیان «مرد» باید در زمان ثبت‌نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مراکز و واحدهای آموزشی پذیرنده که به آن مراجعه داشته‌اند) تلقی می‌شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان به صورت مشروط خواهد بود.

داوطلبان باید شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های تحصیلی و سایر موارد مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال ۱۳۹۸ «مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش» توجه کنند.

مدارک لازم برای ثبت‌نام:

۱. شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.

۲. تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

۳. تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.

۴. اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.

۵. اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه و یا گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.

۶. اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است.

۷. گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل)

۸. مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.