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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

واشنگتن پست گزارش داد؛

آمریکا با تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران موافقت می‌کند

آمریکا با تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران موافقت می‌کند

مقامات عراقی می گویند آمریکا با تمدید معافیت این کشور از تحریم‌های ایران خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست به نقل از مقامات عراقی گزارش داده که آمریکا با تمدید معافیت بغداد از تحریم‌های ایران موافقت می‌کند.

در همین رابطه آسوشیتدپرس نیز به نقل از سه مقام عراقی نوشت: آمریکا مایل است معافیت‌های عراق برای تداوم واردات «حیاتی» گاز و برق از ایران را تمدید کند.

معافیت تحریمی قبلی ۲۴ بهمن منقضی می‌شود.

پیش از این وال استریت جورنال روز پنجشنبه ۱۷ بهمن به نقل از مقام‌های عراقی و آمریکایی نوشته است، ایالات متحده در صدد است تا معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران برای خرید و واردات گاز طبیعی و برق را تمدید کند.

طبق این گزارش، عراق برای تداوم کار نیروگاه‌های برق خود به شدت به واردات گاز طبیعی از ایران متکی است و دولت دونالد ترامپ هم برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت در عراق در گذشته با تمدید این معافیت‌ها موافقت کرده است.

کد مطلب 4849280
عبدالحمید بیاتی

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