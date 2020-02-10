ضرورت پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سایت ۸۷۰ واحدی اقدام ملی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: این پروژه به دو شرکت خوش نام استان واگذار شده است.
وی، عنوان کرد: فضا فراهم شده و این کار خوب در استان ما انجام میشود.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هدف این بود که ساختمانهای اینجا ساخته شود و به ساکنان بافتهای فرسوده تحویل داده شود و بعد اراضی مسکن آنها را دوباره بسازیم، گفت: سازمان بازآفرینی شهری در این موضوع خیلی کمک کرد.
خادمی، تصریح کرد: امیدواریم این طرح به پروژههایی که همه نسبت به آنها نکته دارند و میگویند اجرایی نشد، تبدیل نشود.
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