ضرورت پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سایت ۸۷۰ واحدی اقدام ملی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: این پروژه به دو شرکت خوش نام استان واگذار شده است.

وی، عنوان کرد: فضا فراهم شده و این کار خوب در استان ما انجام می‌شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هدف این بود که ساختمان‌های اینجا ساخته شود و به ساکنان بافت‌های فرسوده تحویل داده شود و بعد اراضی مسکن آنها را دوباره بسازیم، گفت: سازمان بازآفرینی شهری در این موضوع خیلی کمک کرد.

خادمی، تصریح کرد: امیدواریم این طرح به پروژه‌هایی که همه نسبت به آنها نکته دارند و می‌گویند اجرایی نشد، تبدیل نشود.