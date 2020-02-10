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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

استاندار لرستان تاکید کرد؛

ضرورت پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

ضرورت پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان بر ضرورت پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در این استان از سوی متولیان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سایت ۸۷۰ واحدی اقدام ملی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: این پروژه به دو شرکت خوش نام استان واگذار شده است.

وی، عنوان کرد: فضا فراهم شده و این کار خوب در استان ما انجام می‌شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هدف این بود که ساختمان‌های اینجا ساخته شود و به ساکنان بافت‌های فرسوده تحویل داده شود و بعد اراضی مسکن آنها را دوباره بسازیم، گفت: سازمان بازآفرینی شهری در این موضوع خیلی کمک کرد.

خادمی، تصریح کرد: امیدواریم این طرح به پروژه‌هایی که همه نسبت به آنها نکته دارند و می‌گویند اجرایی نشد، تبدیل نشود.

کد مطلب 4849347

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