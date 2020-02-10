به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب در نشست خبری امروز صبح خود در جمع خبرنگاران گفت: دوره سرپرستی دوره انتقالی و گذار است و با دوره ریاست تفاوت دارد. سه وظیفه مهم در حوزه کاری ما دارای اهمیت بود. اولین آن امور جاری فدراسیون بود و سپس بازی های المپیک تابستانی و در زمینه آخر انتخابات فدراسیون برای ما حائز اهمیت است.

وی افزود: ما دو ورزشکار دارای سهمیه المپیک داریم که کارهایشان را پیگیری کردیم. قرارداد را با مربیان احسان حدادی بسته ایم و اردوهای وی نهایی شد. با مربی تفتیان هم تا المپیک قرارداد بسته شد و در حال حاضر در اردوی خارج از کشور حضور دارند.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه هرکسی باید در فدراسیون به وظایف خود عمل کند گفت: سعی کردیم امور فنی در سازمان تیم های ملی بررسی شود. در چندین جلسه، برنامه ورزشکاران و مربیان اخذ شد. به طور مثال آقایان شیری و رسولی در اردوی بلاروس هستند. در خصوص مهردلان نیز برنامه های لازم مصوب شد و در حال اجراست.

عرب تصریح کرد: در مورد انتخابات فدراسیون هم ثبت نام را انجام دادیم و از این به بعد از حیطه اختیارات فدراسیون خارج است.

وی در خصوص ارسال ایمیلی از سوی فدراسیون برای لغو رکورد فرزانه فصیحی در صربستان عنوان کرد: بین ورزشکاران ما هیچ تفاوتی وجود دارد. تنها تفاوت به موضوع این است که اتفاقا توجه ما به خانم فصیحی بیشتر است. ما فقط شنیده ایم که چنین ایمیلی ارسال شده ولی چنین چیزی صحت ندارد. اصلا باور نکردنی نیست که ما ایمیلی بزنیم و درخواست ابطال رکورد فصیحی را داشته باشیم.

وی افزود: پاسخ ایمیل فدراسیون صربستان هم نشان می دهد که آنها هم به خوبی و بدون هیچ حساسیتی پاسخ بندهای موجود نامه ما را داده اند.

عرب در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد برخی افراد در فدراسیون شما در حال چینش انتخاباتی هستند؟ گفت: در حوزه مدیریت من نگاهی بر هیچ فرد و انتخاباتی وجود ندارد. ما تنها کار خودمان را می کنیم و حتی در انتخاب اعضای مجمع هم بی تاثیر هستیم.

وی در خصوص ارسال دو نامه به فدراسیون صربستان گفت: شجاعت این را دارم که بگویم ادبیات نامه اول ما درست نبود. ما نامه دومی به فدراسیون صربستان ارسال کردیم که متن آن تغییری نکرده است بلکه تفاوت در لحن آن بود.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: ما در مورد خانم فصیحی شخصا تنها با ایشان صحبت می کنیم مگر اینکه خودشان فردی را به عنوان معتمد خود معرفی کند. از فصیحی خواستم تا به فدراسیون بیاید و با هم جلسه ای داشته باشیم که به احتمال فراوان این جلسه چهارشنبه برگزار می شود.