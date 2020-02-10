به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «مداد قرمز» در هفتمین قسمت از خود با حضور مهرداد بذرپاش به دوگانه جوان گرایی- تجربهگرایی خواهد پرداخت.
این برنامه دوشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما خواهد رفت.
مهرداد بذرپاش سمتهایی همچون مشاور رئیسجمهور، مدیرعامل گروه خودروسازی ساپیا، نمایندگی مجلس، عضویت در هیئت علمی و صاحبامتیازی روزنامه را در کارنامۀ خود دارد. با او در این برنامه دربارۀ حضور جوانان در سیاست و مزایا و معایبِ ورود آنها به سطوح مدیریتی گفتگو میشود.
دنیای بزرگترهای جا افتاده، دنیای سکون و تداوم و مصلحتجویی است. حتی اگر هم آرام نباشد، انقلابی نیست. همۀ انقلابها بر دوش جوانان شکل گرفته و جلو رفتهاند. چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از همیشه بدنۀ مدیریتی کشور نیاز به اصلاح و ترمیم دارد. اما آیا دیگر «جایی برای پیرمردها نیست»؟ یا باید نیرو و جسارت جوانی را ترکیب کرد با تجربه و طمأنینۀ مدیرانِ پرسابقه؟ آیا میتوان در شرایط بحرانی امروز، کار را به جوانان سپرد، یا باید صبر کرد تا شرایط آرامتری برای این جابهجایی ایجاد شود؟ اینها پرسشهایی است که در برنامه امشب «مداد قرمز» طرح شده است.
«مداد قرمز» به تهیه کنندگی و کارگردانی «علی خواجه» و دبیری مجتبی طالقانی در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما برای پخش در شبهای دهه فجر آماده شده است.
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