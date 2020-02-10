دعوت دانشگاه آزاد اسلامی برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر، از دانشگاهیان دعوت کرد در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و موجب سربلندی و اقتدار هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی شوند.

در متن پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

«با حمد و ستایش به محضر باری‌تعالی و درود بر پیامبرخاتم (ص) و اهل بیت ‌کرامش ‌که چراغ راه بشریت‌اند

فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی که یادآور تجلی عظمت ملت شریف ایران برابر رژیم ستم‌شاهی است، گرامی باد.

انقلاب شکوهمند اسلامی مرهون فداکاری مثال‌زدنی و آگاهی مردم ستمدیده و شهیدانی است که با رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و به تاسی از آموزه ‌های اسلامی توانستند در دوران مبارزه خود علیه رژیم دست نشانده شاهنشاهی سایه ظلمت و خفقان را کنار زده و طلوع فجر بر آسمان ایران بگسترانند؛ بی‌ تردید نهضت انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه رقم زد به طوری که «استقلال» و «آزادی» در قامت جمهوری اسلامی عزتمندانه معنا پیدا کرد.

امروز در حالی به چهل‌و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می شویم که ایران اسلامی در سایه هدایت‌های داهیانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب به عنوان کشوری الگو و قدرتمند در منطقه شناخته می شود که این امر با همت و وحدت آحاد مختلف مردم و فرهیختگان جامعه حاصل شده است و ضرورت دارد با بازخوانی مجاهدت ها و فرهنگ ایثار در دوران نهضت جوانان ما به ویژه دانشگاهیان برای حفظ از این امانت تلاشی دو چندان داشته باشند.

در سالهای اخیر و به دلیل موفقیت های به دست آمده در عرصه‌های مختلف علوم و تکنولوژی، بدخواهان و دشمنان اسلام به رهبری آمریکای جنایتکار تحریم های گسترده ای را علیه ملت ایران طراحی کرده است تا این کشتی امن ایران اسلامی در منطقه ای پرآشوب از مسیر درست و صحیح خود منحرف شود؛ البته گواه این کینه توزی دولت جهانخوار آمریکا با ملت شریف ایران، ترور سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بود که ننگ این اقدام تا ابد بر پیشانی دولت حامی تروریسم باقی خواهد ماند، اما غافل از آنکه انتقام سخت از جنایتکاران تداوم خواهد داشت.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی در حالی وارد چهارمین دهه فعالیت خود می شود که به پشتوانه حمایت حضرت امام خمینی (ره) و هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم شریف امروز ۳۸ درصد از بار آموزش عالی کشور را به صورت یکپارچه به دوش می کشد و بی تردید این دانشگاه وظیفه دارد تا در این طلیعه پرفروغ انقلاب اسلامی مایه امید و دلگرمی فرهیختگان و دانش پژوهان کشور باشد که این رسالت را با اجرا و تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه علم و پژوهش و بیانیه گام دوم انقلاب امکان پذیر می داند.

دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی همانطور که مقام معظم رهبری هفت موضوع «علم و پژوهش»، «معنویّت و اخلاق»، «اقتصاد»، «عدالت و مبارزه با فساد»، «استقلال و آزادی»، «عزّت ملّی» و «سبک زندگی» را مورد توجه قرار دادند، می‌خواهد با نگاه انتقادی به گذشته و خودسازی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گام بردارد این مهم با کارآمدسازی دانشگاه و تعمیق تعلیم و تربیت و از همین رو اجرای سند دانشگاه اسلامی محقق خواهد شد.

در این راستا و در چهل و یکمین بهار انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به رویکرد مسئله‌محوری که در این نهاد شکل گرفته، می کوشد با ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و فرهنگ کارآفرینی و مهارتی و ارتقای بهره‌وری و حمایت از ایده های نوین، جامعه را بهره مند سازد که چنین هدفی با همت دانشجویان، استادان و کارکنان قابل دستیابی است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ایام خجسته دهه فجر را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می گویم و با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی از فرهیختگان، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه دعوت می کنم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و در این حرکت عظیم مردمی و وحدت بخش شرکت کرده و موجب سربلندی و اقتدار هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی شوند.»