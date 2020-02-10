اتمام مرمت برج مقبره آس در شهرستان کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان تاکنون حرکت مستمر و مداومی در راستای صیانت و احیای آثار تاریخی شهرستانها داشته است، گفت: ازاینرو در راستای پیشبرد برنامههای مرمتی در شهرستانها، مرمت و ساماندهی برج مقبره آس کلیبر در دستور کار اداره کل قرارگرفته بود.
آبدار با اشاره به قدمت ایلخانی برج مقبره آس افزود: مرمت و ساماندهی این برج مقبره که یکی از آثار تاریخی ارزشمند کلیبر است، بااعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال انجامشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی، ادامه داد: مرمت این بنای تاریخی با اقداماتی نظیر؛ جرمگیری لایههای سنگی در فضای داخل بنا، سونداژ و خاکبرداری دستی و پیگردی جهت شناسایی کامل بنا، اجرای کف سازی در بخش سردابه و محراب برج و اجرای نمای سنگی برای اضلاع (ششضلعی) صورت میگیرد و مقبره آس آماده میزبانی از گردشگران علاقهمند به تاریخ است.
گفتنی است، برج مقبره آس منتسب به مقبره "مادر امیر تیمور" واقع در روستای آس قدیم شهرستان کلیبر در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۸ به شماره ۳۲۵۹۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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