ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تکواندو در بخش کیوروگی از ۱۴ تا ۱۶ اسفندماه به میزبانی لبنان در بیروت برگزار می‌شود. کادر فنی تیم ملی بانوان بعد از حضور در مسابقات بین المللی ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات را اعلام کرد.

بر همین اساس غزل سلطانی را در وزن ۴۶- کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۴۹- کیلوگرم، مهلا مؤمن زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم، طیبه پارسا در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیمیا همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم و زهرا پوراسماعیل در وزن ۷۳+ کیلوگرم در قالب تیم ملی کشورمان در این مسابقات شرکت می‌کنند.

همچنین یلدا ولی نژاد در وزن ۶۷- کیلوگرم و زینب اسماعیلی در وزن ۷۳- کیلوگرم که از طریق مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی ۲۰۱۹ - کیش جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرده اند، به این رویداد اعزام می‌شوند.

در این دوره برای نخستین مرتبه رقابت‌های تیمی در بخش‌های مردان، زنان و تیمی مشترک نیز برگزار می‌شود که ناهید کیانی (تیمی زنان)، یلدا ولی نژاد (تیمی زنان)، زهرا پوراسماعیل (تیمی زنان)، نگار اسماعیلی (تیمی زنان)، تینا مدانلو (تیمی زنان - مشترک) و کیمیا همتی (مشترک) به منظور حضور در مسابقات معرفی شدند.

هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور و ریحانه فولادی به عنوان مربی است.

رقابت‌های قهرمانی آسیا G4 است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک به ورزشکاران تعلق می‌گیرد.