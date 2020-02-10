مدیران همدان در اجرای طرح اکرام ایتام جدیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی رابطین دستگاه‌های اجرایی استان همدان در راستای اجرای پویش اکرام ایتام و محسنین گفت: دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین جدیت تمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی این است که ایران از یک کشور وابسته و ضعیف به یک کشور بزرگ مستقل و قدرتمند در دنیا تبدیل شده است، گفت: ایدئولوژی جمهوری اسلامی توانست در مقابل استکبار جهانی، ارتجاع و استکبار بایستد.

آزادبخت با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از یادگارهای امام راحل بود که توانست به یکی از استوانه‌های نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود و سرمایه ارزشمند و بدون جایگزینی برای توانمندی جمهوری اسلامی است، ادامه داد: ۲۵۰ هزار شهید دادیم تا جمهوری اسلامی استقرار یابد.

وی یکی از نمونه‌های ارزشمند و شجاع شهدا را سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دانست که جدای از خدمات و اقدامات اجرایی‌اش، از کمک به ایتام غافل نماند و گفت: بر همین اساس یکی از شیوه‌های انتقام سردار سلیمانی جاری کردن افکار این شهید بزرگوار در جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: انتظار می‌رود سازمان‌ها و نهادهای دولتی در اجرای پویش اکرام ایتام و محسنین با جدیت تام و تمام شروع به کار کرده و با نیت خیر به این موضوع ورود کنند.

وی با بیان اینکه استاندار همدانبا تعیین یک مشاور ویژه در اجرای پویش اکرام ایتام و محسنین نشان داد که توجه به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: حال که همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ورود کرده‌اند، انتظار می‌رود اجرای این طرح و خروجی آن به گونه‌ای اجرا شود که بازخوردهای خوبی در سطح کشور داشته باشد.

آزادبخت تاکید کرد: مدیران و مسئولان اجرایی باید به این نکته توجه داشته باشند که ارتباط گیری چهره به چهره نقش مؤثر و پیش‌برنده‌ای در این زمینه دارد.

وی گفت: تذکر و یادآوری در اکرام ایتام و محسنین و دیدارهای حضوری و چهره به چهره با افراد، کارساز و کارگر است.

