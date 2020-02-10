به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، یکی از مشکلات دادههای موجود در صفحات HTTPS عدم ایمن سازی بخشی از آنها و به خصوص محتوای ویدئویی است. بارگذاری این دادههای ناایمن گاهی مشکلاتی برای کاربران ایجاد میکند. در همین راستا کروم به زودی مانع از بارگذاری چنین محتویاتی میشود.
با تغییرات جدید کروم، تنها امکان بارگذاری بخشها و فایلهای ایمن از صفحات HTTPS وجود خواهد داشت و سایر انواع محتوا فیلتر و بلوکه خواهند شد. گوگل علت این تغییر را حفاظت بهینه شده از حریم شخصی کاربران اعلام کرده است.
این تغییرات ابتدا بر روی نسخه ۸۱ مرورگر کروم اعمال میشود و گوگل پیامهای هشدار خود را در صورت بلوکه کردن انواع محتوا به نمایش درمی آورد. اعمال این روند در اکتبر سال آینده تکمیل میشود و تمامی محتوای ناامین در سایتها وصفحات HTTPS غیرقابل بارگذاری خواهند بود.
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