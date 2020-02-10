به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با اشاره به اهمیت دستیابی به اطلاعات دقیق کشاورزی برای پایش پیشرفت‌های محقق شده در زمینه توسعه پایدار، از کشورهای عضو می‌خواهد تا فرآیند اصلاح و بهینه‌سازی شیوه‌های جمع‌آوری داده و پایش کشاورزی را تسریع کنند.

طبق گزارش فائو، در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا نظام جمع‌آوری و تحلیل آماری خود را بهبود بخشیده و از این طریق، زمینه برنامه‌ریزی بهینه‌تر برای بخش‌های زراعی، دامداری، شیلات و جنگلداری را فراهم کنند؛ با این حال توان و ظرفیت کشورها برای پایش و تحلیل آمارهای کشاورزی با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و این اختلاف در هیچ جایی به اندازه منطقه آسیا و اقیانوسیه مشهود نیست.

پیترو جناری، مسئول ارشد بخش آمار فائو با اشاره به شکاف‌های موجود در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه پایش پیشرفت‌های به دست آمده در راستای تحقق توسعه پایدار، می‌گوید: «سرعت کند کشورها در بهبود شیوه‌های سنجش داده، ارتباط وثیقی با عملکرد ضعیف آن‌ها در راستای تحقق توسعه پایدار دارد.» به گفته این مسئول فائو، ما شاهد حالت معکوس این قاعده کلی هستیم که هرچه قابل سنجش است، به انجام رسیده است. ناتوانی در سنجش شاخص‌های توسعه پایدار یکی از دلایل کلیدی ناتوانی کشورها برای رصد وضعیت و میزان پیشرفت در تحقق توسعه پایدار است.

استفاده از فناوری اطلاعات برای آمارگیری کشاورزی

فائو در کنار بسیاری از ابتکارهایش در زمینه غذا و کشاوزی، به تازگی از طرح جدید خود برای کمک به کشورهای عضو جهت دستیابی به فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه برای تولید آمارهای زراعی خبر داد. در همین راستا، فائو و بانک توسعه آسیا به تدوین و ارائه دوره‌های مفصل رایگان آنلاین همچنین انتشار دستورالعمل‌هایی برای جمع‌آوری داده با استفاده از فناوری اطلاعات اقدام کرده است.

فائو همچنین از طریق مشارکت با بانک توسعه آسیا و مؤسسه فناوری آسیا به کشورهای منطقه جهت بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای برای استخراج آمارهای کشاورزی کمک می‌کند.

به گفته «سانگیتا دوبی»، مسئول بخش آمار دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه، این منبع جدید داده‌ها بخشی از آن چیزی است که کلان‌داده نامیده می‌شود. توسعه این بخش اغلب به دست بخش خصوصی انجام می‌شود. مشارکت با بخش خصوصی این فرصت را برای ما مهیا می‌کند تا در این زمینه نوآوری داشته باشیم. این منبع جدید داده‌ها همچنین به دولت‌ها کمک می‌کند تا شیوه‌های تولید آمارهای رسمی خود را تغییر دهند.

فائو، به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در زمینه توسعه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، همواره از رویکردهای نوین برای توسعه نظام‌های یکپارچه سرشماری و آمارگیری کشاورزی، بهبود کیفیت داده‌ها، تولید و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در مقیاس خرد همچنین تولید مقرون‌به‌صرفه آمارهای زراعی، دامداری و شیلات حمایت می‌کند.