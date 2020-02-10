به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، شب گذشته در این برنامه که با موضوع « تسهیل تامین مالی تولید در بورس» روی آنتن رفت، با اشاره به بازدهی بالای بورس در چند ماه اخیر، گفت: در دنیا چند روش تامین سرمایه وجود دارد که شاخص ترین آنها بازار بورس است.

وی تامین مالی کارخانه ها از طریق بانک ها امری نادرست و پرضرر دانست و افزود: مردم را باید در امر تولید شریک کرد، چرا که روش کارآمدی است، ضمن اینکه سرمایه گذاری در تولید از طریق بازار بورس، به رونق تولید کمک می کند و همچنین بازار بورس در ۵ سال اخیر، پر بازده ترین بازار مالی کشور بوده است.

سلیمی زاده گفت: اولین کارکرد بورس، کنترل تورم در کشور است، سرمایه های مردم می تواند با در اختیار گرفتن سهام شرکت های مختلف، به اشتغالزایی و رونق تولید کمک کند و همین عامل از سوداگری و بهم ریختگی اقتصاد جلوگیری می نماید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بورس می تواند قیمت ارز را نیز ثابت نگه دارد، افزود: در شرایط تحریم، بورس می تواند سرمایه در گردش تولید را فراهم کند که نتیجه آن توسعه واحدهای تولیدی و اشتغال بیشتر است.

وی ادامه داد: حضور شرکت ها در بورس، امری قابل توجه است، سهام شرکت هایی که برای اولین بار در بورس عرضه می شود، برای مردم سود خوبی دارد و مردم می توانند با خرید آنها ضمن کمک به تولید سود زیادی را نیز کسب نمایند.

سلیمی زاده با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در خرید سهام های عرضه اولیه از ابتدای سال رشد ۳ برابری داشته است، گفت: حضور فزاینده مردم در بورس، نمایانگر سود دهی بالای این بازار نسبت سایرین است، به نحوی که بورس در سال ۹۸، بیش از ۱۵۰ درصد سود دهی داشته است.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: البته همیشه بورس، صعودی نیست و در برخی اوقات نیز نزولی می شود که این افت و خیز طبیعت بازارهای مالی است، خیلی مهم است مردم در سرمایه گذاری در سهام ها دقت بیشتری داشته باشند.

سلیمی زاده ادامه داد: بازار بورس، مکانی امن برای پس انداز و سرمایه گذاری بلند مدت است، حتی مردم می توانند از صندوق های سرمایه گذاری نیز استفاده کنند که سوددهی آنها نیز مطمئن می باشد.

سلیمی زاده بیان کرد: در دنیا صندوق های سرمایه گذاری، وجود دارد که وظیفه دارد سرمایه های مردم را در سهام های مختلف سرمایه گذاری نمایند، بنابراین به مردم پیشنهاد می شود تا زمانی که دانش بورسی ندارند به جای حضور مستقیم در بورس، در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند.

کارشناس اقتصادی کشور گفت: در کشورهای پیشرفته، ۸۰ درصد نقدینگی کشور در بازارهای بورس گردش دارد، اما در ایران سهم بازار بورس، فقط ۱۰ درصد نقدینگی کشور است.

وی در پایان افزود: پول های موجود در بانک خود عامل تورم است، اما سرمایه گذاری در بورس مولد و باعث اشتغال می شود، بنابراین سرمایه گذاری در این بازار دو سر برد است و می تواند تا چهل درصد مشکل اقتصاد را حل کند.