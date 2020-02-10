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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۱۸

اطلاعیه پزشکی قانونی در رابطه بادرگذشتگان مراسم تشییع شهیدسلیمانی

اطلاعیه پزشکی قانونی در رابطه بادرگذشتگان مراسم تشییع شهیدسلیمانی

سازمان پزشکی قانونی کشور طی اطلاعیه‌ای در خصوص علت فوت درگذشتگان مراسم تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور طی اطلاعیه‌ای پیرو انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص علت فوت اعلام شده درگذشتگان مراسم تشییع سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با یادآوری این نکته که گواهی منتشره مربوط به این سازمان نیست، اعلام کرد: روند انجام معاینات متوفیات و صدور گواهی‌ها در این سازمان بر اساس موازین علمی بوده و علل فوت هم بر اساس استانداردهای تعیین علت فوت تدوین و اعلام می‌شود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: علت فوت مذکور در گواهی منتشره نیز جزو هیچیک از عناوین استاندارد اعلامی این سازمان در گواهی فوت‌های صادره نیست.

نمونه‌ای از گواهی‌های صادره در حادثه مذکور جهت استحضار هموطنان قابل مشاهده است.

کد مطلب 4849765

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