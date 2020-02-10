به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان البرز با بیان اینکه استان البرز در حوزه استانی عملکرد خوبی داشته است، اظهار کرد: علیرغم شرایط سخت اقتصادی طرح‌های خوبی در حوزه عمرانی در البرز محقق شده است.

وی با تاکید بر انجام پروژه‌های مهم که در استان البرز توسط دستگاه‌های اجرایی مختللف در حال اجرا است، افزود: در دهه مبارک فجر امسال در البرز بالغ بر ۴۱۵ پروژه که شامل ۳۰۵ پروژه دولتی و ۱۱۰ طرح خصوصی داشتیم که در کل بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه‌ها بوده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به رشد ۵۰۰ درصدی پروژه‌ها در سال جاری در البرز گفت: نرخ رشد جمعیت در البرز بالا است و این افزایش نرخ جمعیت را در دل روستاها و شهرهای این استان نیز شاهد هستیم و می‌طلبد که نگاه ویژه ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل بضاعت کم مالی آنها داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از محل تبصره ۲ ماده ۳۹، امسال کمک‌های خوبی به شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر البرز داشته ایم و این کمک‌ها حتی به چند روستا هم ارائه شده است، گفت: در روزهای اخیر با بازدید از روستاهای شهر اشتهارد، ظرفیت‌های خوبی در نقاط مختلف این شهر برای توسعه و پیشرفت شاهد بودیم.

جمالی نژاد با اشاره به پروژه متروی کرج و اهمیت آن برای این شهر و استان البرز گفت: بحث تخصیص کامل اوراق مشارکتی که شهرداری کرج به عنوان تزریق اعتبار برای این پروژه درخواست داشته است که در صورت محقق شدن این مهم می‌توانیم با کوتاه کردن بازه زمانی شاهد افتتاح فاز نخست از پروژه خط دو قطار شهری کرج باشیم.

وی در پایان تاکید کرد که امیدواریم تا سال آینده شاهد افتتاح چند مورد از ابر پروژه‌ها در استان البرز باشیم.