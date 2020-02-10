رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامهای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدهاند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیتالله خامنهای قرار گرفت.
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