مبارزه ۵۷۱ کاراته کا از ۸۵ کشور در لیگ برتر امارات

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان با حضور ۵۷۱ کاراته کا از ۸۵ کشور در شهر دوبی پیگیری می‌شود. تیم ایران ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه عازم دوبی می‌شود.

فاطمه صادقی (کاتا)، رزیتا علیپور، سارا بهمنیار طراوت خاکسار و حمیده عباسعلی با هدایت سمانه خوشقدم در بخش بانوان و ابوالفضل شهرجردی (کاتا) با قاسم شهرجردی، مربی، امیر مهدی زاده، بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری، ذبیح اله پورشیب، سجاد گنج زاده و صالح اباذری با هدایت سیدشهرام هروی، سرمربی و سعید حسنی پور مربی در بخش مردان راهی دوبی می‌شوند.اشرف امینی به عنوان سرپرست تیم فوق را همراهی می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام شده جمعه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن ماه) روز نخست مسابقات بخش کاتای انفرادی بانوان و کاتای تیمی مردان، مبارزات اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم مردان، اوزان ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم بانوان و مبارزات جدول شانس مجدد انجام خواهد شد.

شنبه ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه) در روز دوم نیز رقابتهای کاتای انفرادی مردان، کاتای تیمی بانوان، مبارزات اوزان ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم بانوان، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان به همراه مبارزات جدول شانس مجدد برگزار می‌شود و در روز پایانی هم مبارزات رده بندی و فینال کاتای تیمی و انفرادی و کومیته انفرادی با برگزاری مراسم اهدای مدال صورت خواهد گرفت.