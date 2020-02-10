اطاعت از طاغوت بدترین نوع شرک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در جمع سربازان گمنام امام زمان (عج) استان با بیان اینکه انسان مهم‌ترین بذر عالم وجود است، افزود: انسان موجودی نامتناهی بوده که استعدادهای زیادی در او وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر استعدادهای نامتناهی انسان به حال خود رها شود، می گندد، اظهار کرد: اگر انسان در فرمولی قرار گرفت که رشد کند از فرشته بالاتر بوده و سجده گاه فرشته می‌شود اما اگر بگندد از تمام موجودات عالم بدتر می‌شود.

آیت الله عبادی توحید و عبودیت را زمینه رشد و شکوفایی انسان دانست و گفت: خداوند به عبودیت و بندگی بشر نیازی ندارد بلکه آن را قرار داده تا بشر در قالب آن انسان شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه نتیجه عبودیت، پرورش انسانیت و راه کمال انسان است، گفت: تا زمانی که به توحید نرسیم، گفتن لا اله الله، خواندن نماز و گرفتن روزه مشکل مان را حل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه عبادت صالحه زمانی معنی پیدا می‌کند که با توحید همراه باشد، گفت: انسان تا به حقیقت توحید نرسد نمی‌تواند به حقیقت عبودیت برسد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه هیچ کاری بدون اذن خدا انجام نمی‌شود، اظهار کرد: اگر به غیر خدا برای هر کس حساب باز کنیم کارها به خوبی به پیش نمی‌رود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه خداوند دین خالص را می‌پذیرد، بیان کرد: کسی که ایمان توحیدی دارد در انجام هر کاری خداوند را در نظر می‌گیرد.

وی بدترین شرک را اطاعت از طاغوت دانست و گفت: اگر انسانی را که بت و فرعون زمان می‌شود، پرستش شود بدترین نوع شرک است.

آیت الله عبادی بیان کرد: ایمان به خدا برای انسان وقتی ایمان شمرده می‌شود که هیچ نهی و امری جز خدا قبول نکند در غیر این صورت از بت پرستی بدتر است.

وی با بیان اینکه هوای نفس بدترین بت است، افزود: فساد دنیا به خاطر شرک است چراکه امروز پول، شکم و عنوان پرستش می‌شود و برای پول دروغ می‌گویند.