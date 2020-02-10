به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در دیدار سفیران و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران که عصر امروز (دوشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن خیر مقدم به همه حضار، سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: این ایام برای ما خاطرات بسیار مهم و سرنوشت سازی را یادآور است. در ۴۱ سال قبل مردم بزرگ ایران که قرن‌ها از دیکتاتوری در این کشور خسته شده بودند و از فسادی که دامن حکمرانان را فراگرفته بود و از آینده جامعه انسانی عادلانه ناامید شده و از دخالت‌های بیگانگان در امور کشور فرسوده شده بودند، در این شرایط با ندای یک رهبر و عالم مورد اعتمادشان که مردم را به حرکت، انقلاب و سرنگونی یک رژیم پوسیده و فاسد و برقراری یک حکومت مردمی دعوت می‌کرد، پاسخ مثبت دادند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امام انقلاب بزرگ و شکوهمند ایران را علی رغم میل همه قدرت‌های بزرگِ آن روزِ جهان به پیروزی رساندند، گفت: اساس این انقلاب که در طول ۱۶ سال مبارزه به پیروری رسید، از سال ۱۳۴۱ تا سال ۵۷ خود حرکت مردم بود. نه حزب خاصی و نه گروه خاصی بود و نه بخشی از نیروهای مسلح و نه قوم خاصی. همه مردم ایران در کنار یکدیگر به خیابان آمدند و در مقابل یک استکبار قیام کردند.

روحانی افزود: انقلاب اسلامی یک انقلاب کاملاً مردمی بود و در چهل و یک سال پیش وقتی امام به کشور آمد میلیون‌ها نفر به استقبال امام آمدند. امام از فرودگاه تا بهشت زهرا روی امواج انسانی حرکت می‌کرد. این انقلابی که بر مبنای آرمان‌ها و اهداف ملی حرکت خود را آغاز کرده بود برای تثبیت خود همواره به مردم متکی بود.

وی تصریح کرد: هرجا توطئه ای علیه انقلاب و نظام ما از طرف هر کس در داخل یا خارج شکل گرفت، این مردم بودند که به صحنه آمدند و در برابر آن توطئه ایستادگی کردند. شرایط بسیار سخت جنگ ۸ ساله تحمیلی را مردم با اتحاد، حضور و ایثارشان پشت سر گذاشتند بدون اینکه هیچ قدرتی در دنیا به این جماعت کمک کند.

روحانی با تاکید بر اینکه در همه مراحل ایستادگی و اتحاد مردم بود که سربلندی این کشور و این مردم را به همراه داشت، بیان کرد: امروز در برابر یک تحریم ظالمانه و یک اقدام تروریستی از طرف آمریکا بر کل ملت ایران قرار داریم. هیچکس امروز تردید ندارد که فشار حداکثری و تحریم آمریکا علیه تک تک مردم است.

وی افزود: یعنی یک نفر در این تحریم استثنا نشده است، یا یک بیمار یا یک ماده غذایی مورد نیاز مردم استثنا نشده است. هیچ قطعه‌ای از هواپیما برای سلامت پرواز استثنا نشده است. کاملاً روشن است تحریمی صد در صد غیر انسانی علیه کل یک ملت؛ شاید در تاریخ چنین تحریمی کم سابقه باشد.

رئیس‌جمهور افزود: به این امید که این فشار حداکثری اول دولتمردان را به زانو در بیاورد و اگر دولت مردان ایستادگی کنند، مردم را به زانو در می‌آورد؛ در هر دو اشتباه کردند.

وی اظهار داشت: در هر دوی این موارد اشتباه کردند و نه مردم ما در برابر این فشار خم شدند و نه مسئولان سر تواضع فرو آوردند.

روحانی ادامه داد: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند با این فشار، مردم ناچار هستند تسلیم شده یا به عنوان اعتراض به خیابان آمده و به ایالات متحده چراغ سبز نشان دهند.

وی گفت: آنها که با ایران و تاریخ و فرهنگش آشنا هستند می‌دانند که ایرانیان در مقابل قلدرها سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

رئیس‌جمهور افزود: من خدمت تمامی سفرا و مسئولان نمایندگی‌های خارجی در ایران اعلام می‌کنم که آمریکا هر روز فشار را علیه ما افزایش داده است. در ۲۰ ماه اخیر آمریکا علیه ملت ایران فشار زیادی را وارد کرد. از هشت ماه پیش تمامی شاخص‌های اقتصادی نشان داده است که ما از بحران خارج شده و آمریکا در هیچیک از طرح‌هایش موفق نبوده است. آمار تورم، سرمایه گذاری در ایران، رشد اقتصادی و تورم در هشت ماه اخیر نشان می‌دهد راه مردم و مسئولین صحیح است.

شرایط کشور باثبات است

روحانی عنوان کرد: هر چند به دلیل تحریم، مردم در فشار هستند ولی هیچ صفی در کشور برای تهیه مواد غذایی، دارویی، سفر و تحصیل وجود ندارد. همه شرایط ما باثبات است. ما در سال گذشته و امسال کشور را به خوبی اداره کردیم.

وی اضافه کرد: ما در این راه نه به وام خارجی و نه استقراض از بانک مرکزی نیاز داشتیم. آمریکا نشان داد که به امضای خودش پایبند نبوده است. آمریکا کشوری است که به تعهدات اخلاقی و سیاسی خود پایبند نبوده و این اولین ضربه به حیثیت این کشور است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آمریکا تمامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند. تحریم دارو در هیچ جای قوانین بین‌المللی نیست. اقدامات آمریکا برخلاف تمامی مصوبات شورای امنیت به خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ بوده است. آمریکا عهد و پیمان را کنار گذاشته و علیه ملت ایران جنایت را آغاز کرده است. آمریکا بر خلاف دستور و رأی دادگاه بین المللی رفتار می‌کند.

روحانی خاطرنشان کرد: آیا قانون‌شکنی، شکستن عهد و پیمان و جنایت افتخار است؟ آیا این موارد برای ترامپ باقی خواهد ماند. اما ملت ما در برابر این فشار ایستادگی کرده و این افتخار است.

وی افزود: به رغم اینکه آمریکا در این ۲۰ ماه باید می‌فهمید که راه را اشتباه آمده، ولی در نهایت اشتباهات خود را تکرار کردند.

رئیس‌جمهمر اظهار داشت: ترور یک مقام رسمی نظامی کشوری که در عراق مهمان بوده، جنایت بزرگی است. همه در منطقه ما معتقد هستند که سردار سلیمانی به فکر صلح و ثبات منطقه بود. کشتن ژنرال‌های آمریکایی برای سردار سلیمانی در عراق و افغانستان راحت بود ولی وی این کار را نکرد. سردار سلیمانی برای صلح، ثبات و امنیت منطقه تلاش می‌کرد.

روحانی گفت: کشتن یک فرمانده رسمی در خاک کشوری که وی مهمان آن بوده و در مسیری که برای دیدار با نخست وزیر عراق بوده، نشانه چیست؟ سردار سلیمانی از فرودگاه به میدان جنگ نمی‌رفت. وی برای دیدار با نخست وزیر عراق که بالاترین مقام اجرایی این کشور است، می‌رفت.

وی افزود: این جنایت از نظر ما و جهانیان محکوم است.

سرزمین فلسطین از آن ملت فلسطین است

رئیس جمهورگفت: آمریکایی ها تاکنون جنایات فراوانی را علیه ملت فلسطین و منطقه انجام داده اند. مقررات بین المللی در این زمینه روشن است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ قبل و بعد از آن نیز روشن است. از نظر مقررات بین المللی سرزمین فلسطین از آن ملت فلسطین است. مردمی که آواره شده اند بر اساس تمامی حقوق انسانی باید به سرزمین خودشان برگردند.

وی افزود: آمریکا اقدام ضد حقوق بشری علیه ملت فلسطین انجام داده است. همانگونه که اقداماتی را علیه ملت سوریه انجام دادند. آنها جولان که بخشی از خاک سوریه است می گویند از آن اسرائیل باشد. این اقدام جنایتکارانه و خلاف قوانین بین المللی است. آنها چاههای نفت سوریه را تصرف کرده و به عنوان راهزن و دزد بزرگ بین المللی علیه ملت سوریه اقدام می کنند.

روحانی در ادامه با اشاره به جنایات دولت آمریکا علیه ملت عراق گفت: آمریکایی ها برخلاف نظر مجلس و دولت قانونی عراق در این کشور حضور دارند که خلاف مقررات بین المللی است. آمریکایی ها در آنچه که به عنوان جنایت قرن (معامله قرن) دنبال می کنند و می خواهند ملت فلسطین را از سرزمینشان آواره نگهدارند قبل از آنکه هیچ دستاوردی داشته باشند یک رسوایی بین المللی برای کاخ سفید و مردم آمریکا است.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی خواهان صلح بوده است. ما در طول این ۴۱ سال علیه هیچ کشوری اقدام نکرده ایم. به ما جنگ تحمیل شد اما ما به کشوری حمله نکرده ایم.

وی گفت: ایران همواره به آوارگان جنگی کمک کرده است. ما به مردم آواره افغانستان کمک کردیم. همچنین به مردم عراق که در جنگ ائتلاف علیه صدام آواره شده بودند کمک کردیم.

روحانی ادامه داد: ملت ایران به مردم کویت در زمان حمله عراق به آنها و همچنین به ملت قطر در شرایط حصر غیرقانونی کمک کردند. ایران از لحاظ کمک‌های دارویی و غذایی به مردم مظلوم یمن نیز کمک کرده است و در طول این ۴۱ سال به مردم فلسطین کمک‌های فراوانی کردند. این ملت ایران بودند که به ملت لبنان کمک کردند و علیه تروریسم وارد عرصه شدند و خون دادند.

رئیس‌جمهور افزود: مردم ایران به هر دولتی که از ما کمک خواست، کمک کردند. آن روزی که ملت عراق از ما علیه داعش کمک خواست، به کمک آنها شتافتند. همچنین زمانی که ملت اقلیم کردستان عراق از ما کمک خواستند، به یاری آنها رفتیم و با خواست دولت سوریه، برای کمک به آنها وارد عمل شدیم. ملت ایران، ملت صلح‌دوست و علیه تروریسم هستند. ما ملتی هستیم که خود قربانی تروریسم و مواد شیمیایی هستیم.

وی با اشاره به اقدامات گروه‌های تروریستی در اقصی نقاط کشورمان گفت: ما قربانی تروریست‌هایی هستیم که امروز نیز در حمایت کامل آمریکا به سر می‌برند. ملت ایران قربانی سلاح‌های شیمیایی است که توسط دولت‌های غربی برای صدام آماده شد.

آنچه کاخ سفید انجام می‌دهد بر علیه منافع ملت‌های منطقه است

روحانی بیان کرد: ملت ایران همواره به دنبال صلح بوده و امروز نیز به دنبال صلح است. آنچه ما می‌گوییم به نفع مردم منطقه و حتی مردم آمریکا است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در منطقه و جهان خاطرنشان کرد: آنچه کاخ سفید انجام می‌دهد بر علیه منافع ملت‌های منطقه و حتی علیه منافع ملت آمریکاست.

به گفته وی، پیشنهاد ایران از روز اول یعنی در سال ۲۰۱۳، جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری بود.

روحانی ادامه داد: در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد ما طرح صلح هرمز بود. آنچه پیشنهاد ما است، مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم است. ما به دنبال صلح در منطقه هستیم. باز هم به همه دنیا می‌گوییم که پیشنهاد ما برای همه دنیا، گفت‌وگو و مذاکره است. به ما می‌گویند چرا موشک‌های نقطه‌زن و مدرن تولید می‌کنید؟ ما دو بار از سلاح‌مان استفاده کردیم؛ ما آنجایی از سلاح‌مان استفاده می‌کنیم که داعش در خوزستان و مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) هموطنانمان را به شهادت رساندند و یکبار دیگر زمانی بود که پایگاه آمریکا یعنی عین‌الاسد را به دلیل جنایت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده‌مان هدف قرار دادیم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: موشک ما علیه ترور و جنایت است. ما هیچ موشکی برای تجاوز نساختیم. به همه همسایگان و مردم منطقه اطمینان می‌دهیم که خواست ما همزیستی مسالمت‌آمیز است. ما علاقه‌مند هستیم که با همه همسایگانمان بدون استثنا اگر مشکلی داریم، حل و فصل کنیم، امروز با بسیاری از همسایگانمان و کشورهای جهان روابط برادرانه و دوستانه داریم.

وی تصریح کرد: خواست ما برداری، دوستی، مذاکره، پایان جنگ ها، پایان تجاوزها، پایان حمایت از تروریسم، پایان تحریم ها و در کنار هم زندگی کردن است که این پیام، پیام امام و انقلاب ما است. ما ۴۱ سال پای این انقلاب بودیم و همواره کنار این انقلاب خواهیم ماند؛ چون انقلاب برای ما آزادی، استقلال و حاکمیت ملی آورده است و ما را در مسیر اخلاق و صلح قرار داده است.